Настасья Самбурская рассказала условия, при которых родит ребенка

Звезда "Универа" Настасья Самбурская в свои 25 лет до сих пор одинока. Актриса побывала замужем один раз за белорусским актером Кириллом Дыцевичем, с которым до свадьбы встречалась несколько месяцев. Но брак был недолгим: через год пара развелась.

Впоследствии у актрисы появлялись новые мужчины, но до серьезных отношений больше не доходило. Настасья активно знакомится, встречается с ухажерами, но признается, что рассматривает серьезного, обеспеченного, самодостаточного мужчину, который сможет дать ей высокий уровень жизни.

Настасья, несмотря на свои 35 лет, детей пока не планирует. Актриса призналась, что не готова, как говорится, "рожать для себя", только для того, чтобы у нее был ребенок. Настасья хочет, чтобы ее наследник родился и воспитывался в полной семье.

При этом Самбурская отдает отчет, что время идет, и моложе она не становится. Но даже в такой ситуации актриса не собирается становиться матерью-одиночкой. Она уверяет, что нет ничего страшного, чтобы взять ребенка из дома малютки. Опять же, если она выйдет замуж и поймет, что воспитывать ребенка будет вместе с мужем, а не одна.





"Мой ребенок будет жить только в полной семье", - заявила Настасья.

Напомним, что в мае этого года звезда вышла в свет с новым избранником, стоматологом Глебом Пекли. Но на днях Самбурская заявила, что эти отношения тоже не сложились. По словам Настасьи, ей сложно найти спутника. который отвечал бы всем ее требованиям. А на меньшее она уже не согласна.

"Такие мужчины либо женаты, либо еще не родились», - смеется актриса. - «Предпочитаю талантливых. умных, сильных, как я сама".