О съемках с Никитой Пресняковым рассказал актер сериала «Наследие»

Актер и музыкант Никита Пресняков принял участие в съемках нового сериала. О его поведении во время работы поведал коллега Федор Гамалея. Пока Примадонна отдыхает в Юрмале с мужем и детьми, в Москве ее старший внук Никита Пресняков строит актерскую карьеру. Музыкант, у которого уже есть опыт игры на театральных подмостках, снялся в сериале «Наследие», выходящем на платформе PREMIER. Роль у Никиты неебольшая, но своей работой в кадре он смог впечатлить коллег. Как рассказал исполнитель одной из главных ролей Федор Гамалея, с Пресняковым ранее он знаком не был и знал его лишь как отпрыска звездной династии. Однако Никита приятно удивил каст «Наследия» совершенно обычным поведением.«С Никитой Пресняковым мы познакомились на съемках сериала в Москве. До этого я не был знаком с его творчеством. Меня очень впечатлила его работа. То, как он отыграл, достойно уважения. Он и в жизни очень разносторонний человек и талантливый музыкант. Таких людей мало. Никита меня впечатлил еще и тем, что в жизни он абсолютно обычный парень, с которым приятно пообщаться на любые темы. Он не заявляет о себе, как о гениальном актере, которому нужно, чтобы у него был отдельный автомобиль, гримерка и особенная еда», — поделился Гамалея в беседе с «КП». Судя по кадрам со съемочной площадки, внуку Пугачевой досталась роль одного из подростков, которые выжили после экологической катастрофы. Чтобы спасти человечество от вымирания, ученые отобрали новое поколение молодых людей и погрузили их на сто лет в криогенный сон. Потом подростки пробудились, свергли взрослых и установили собственные порядки.