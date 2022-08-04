Один из ранних инвесторов Terra запустит фонд для инвестиций в GameFi
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Один из ранних инвесторов Terra запустит фонд для инвестиций в GameFi

Один из ранних инвесторов Terra запустит фонд для инвестиций в GameFi


Известная как одна из жертв краха Terra блокчейн-компания Hashed намерена запустить новый фонд с фокусом на инвестиции в GameFi-стартапы. Об этом в интервью Bloomberg сообщил ее основатель Саймон Сеоджун Ким.


Третью по счету структуру запустят в первой половине 2023 года. К этому моменту закончатся ресурсы во втором фонде на 240 млрд вон (~$180 млн) с аналогичной ориентацией.


Фирма известна своими инвестициями в стартапы The Sandbox и Sky Mavis, владельца игры Axie Infinity.


В 2021 году Hashed участвовала в инвестраунде Terra на $25 млн. На пике оценка принадлежащих фирме 30 млн токенов проекта достигла $3,5 млрд. Топ-менеджер подтвердил, что удерживал 99% позиции до коллапса.


По словам Кима, этот удар не повлиял на его веру в индустрию. Он не планирует замедлять темпы инвестиций.


«В технологическом секторе нет такого понятия, как портфель, гарантирующий успех. Мы отталкиваемся от этого. Мы верим в рост сообщества и никогда в этом не сомневались», — пояснил он.


Ким спрогнозировал усиление взаимосвязанности виртуального игрового мира с реальной экономикой. По его словам, это произойдет благодаря NFT — пользователи смогут требовать предметы, которые они покупают в приложениях. Это может создать «огромное количество рабочих мест по мере обмена активами между виртуальным и реальным мирами», добавил эксперт.


Напомним, по оценкам Pitchbook, c апреля по июнь венчурные инвестиции в криптостартапы cократились на 31%.


Ранее Andreessen Horowitz запустил фонд на $600 млн для инвестиций в игры и метавселенные.


До этого возглавляемая бывшим генеральным партнером a16z Кэти Хаун фирма Haun Ventures привлекла $1,5 млрд в два криптофонда с аналогичной ориентацией.


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# Экономика gamefi, инвестиции, фонд, новости
По материалам: ForkLog

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