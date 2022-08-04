Ольга Бузова проводит время с женатым мужчиной
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Ольга Бузова проводит время с женатым мужчиной

Ольга Бузова проводит время с женатым мужчиной
Журналисты выяснили с кем отдыха ведущая и певица Ольга Бузова. Артистка, если верить слухам, принимает ухаживания от некоего женатого поклонника. Эту тему начали обсуждать в Сети после недавнего фейерверка, который кто-то устроил в качестве сюрприза для ведущей во время её отдыха на Красной Поляне. В СМИ появилась информация, что телезвезду порадовал красочным шоу мужчина по имени Павел Бунин. Пикантность ситуации состоит в том, что у него есть семья: жена и дети. «По старым постам теледивы понятно, что Бузова отдыхает в Сочи с Павлом Буниным, у которого на странице есть фотографии с женой и ребенком. Неужели Ольга стала разлучницей и увела мужчину из семьи?», — пишет «Пятый канал».
При этом Ольга ранее уже отдыхала в компании Павла, которого она представляла аудитории своим другом. Не исключено, что приятель просто захотел сделать одинокой ведущей приятно. Есть вариант, что Бузова сама себе заказала фейерверк — ради незабываемого контента. Никакие реальные подтверждения романа Ольги с женатым другом пока найдены не были. До этого ходили упорные слухи о том, что уже в следующем году телезвезда сыграет роскошную свадьбу с чиновником. Писали, что Ольга якобы находится в отношениях с политиком, который готов на ней жениться. Однако Бузова опровергла эту информацию. Она честно призналась, что у неё нет никакого влиятельного бойфренда. Вообще, если судить по откровенным фото и видео в блоге Бузовой, то становится очевидно, что ведущая вряд ли что-то скрывает от публики.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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