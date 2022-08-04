ОП РФ презентовала проект для бизнеса и регионов в области ESG

Вадим Карасев

Регионы могут принять участие в проекте по общественному заверению отчетности в сфере ESG

Российский бизнес, а также регионы и крупные города могут принять участие в проекте по регулярному общественному заверению публичной нефинансовой отчетности в области ESG и устойчивого развития. Об этом сообщила председатель Координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по вопросам экологической, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG и устойчивого развития) Наталья Починок, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Общественная палата представляет механизм и порядок общественного заверения, целями которого является обеспечение внешней, всеобъемлющей, независимой общественной оценки, которая будет прозрачной и доступной для каждого гражданина, работника, общественника, некоммерческой организации, крупного и среднего бизнеса. Процедура общественного заверения позволит раскрыть новые возможности для реализации гражданских прав и свобод», — сказала Наталья Починок в ходе пресс-конференции.

По ее словам, ранее для гражданина или небольшого предприятия, которому мешает деятельность того или иного крупного предприятия, например, загрязняющего воздух или недорабатывающего с точки зрения социальной сферы, не было института, куда можно было бы обратиться. «Есть запрос на честность и открытость в нашем обществе, на доступность информации. Однако небольшое предприятие или гражданин не могли сказать крупной компании или региону о том, что какие-то вещи делаются неудовлетворительно, а что-то наоборот делается хорошо, однако лучшие практики все равно стоит учесть», — отметила она.

Починок сообщила, что объектами исследования при общественном заверении будут крупные компании, которые имеют нефинансовую публичную отчетность и делают это регулярно, а также субъекты РФ и крупные города. «Но мы верим, что через инструмент общественного заверения мы не только будем рассматривать готовые отчеты зрелых компаний, но и содействовать развитию менее крупных компаний и охватывать все регионы страны», — подчеркнула она.

Починок надеется, что в рамках проекта общественного заверения каждый голос гражданина, компании, НКО будет услышан. «Это будет открытый диалог в одной точке. Мы надеемся, что этот инструмент будет важен и в процедурах закупочной деятельности, и в инвестдекларациях финансовых институтов», — добавила член ОП РФ.

Она также сообщила, что в Координационный совет войдут: члены общественных палат, председатели и заместители ключевых комиссий, а также внешние эксперты, которые формируют экосистему устойчивого развития в стране.

«Координационный совет совместно с рейтинговым партнёром будет реализовывать функционал общественного заверения. Кроме того, совет будет обеспечивать равные права и доступ к процедуре общественного заверения каждой из заинтересованных сторон и будет открывать и делать доступной процедуру, чтобы каждый голос был услышан», — сказала общественница.

Она также рассказала, что для прохождения процедуры общественного заверения компания или субъект должны подать заявку в Общественную палату. «Координационный совет с рейтинговым партнёром будут проверять ее на соответствие критериям.

Рейтинговый партнёр выделяет не менее двух экспертов, которые готовят своё заключение, выверяют цифры, данные, процедуры, процессы и затем выносят это на совет. Затем мы организовываем процедуру публичной защиты и общественного заверения, а Координационный совет готовит заключение», — сказала она, добавив, что в этом заключении будут отражаться любые возражения, предложения, конструктивные замечания, которые будут высказаны в ходе процедуры общественного заверения.

