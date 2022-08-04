Особенности дизайна медицинских учреждений

Вадим Карасев

В последнее время дизайну больниц, поликлиник, госпиталей и прочих заведений, оказывающих медицинские услуги, стали уделять особое внимание. Приходя в частную клинику, наверняка многие люди замечали красиво оформленный интерьер, который положительно влияет на восприятие медицинского учреждения. Здесь нет ничего удивительного, поскольку правильно оформленная отделка создает уют и комфорт, создавая нужный психологический настрой пациентов, что имеет важное значение.

Разработка дизайн-проекта для клиник

Если все государственные медицинские учреждения имеют относительно одинаковое оформление, то частные клиники могут значительно отличаться друг от друга. Это обуславливается не только стремлением создать индивидуальную дизайнерскую отделку в рамках корпоративного (фирменного) стиля, но также необходимостью добиться выгодных конкурентных преимуществ.

Современные люди стали очень требовательными не только к качеству обслуживания, но также окружающему пространству, поэтому дизайн медицинского центра должен быть выполнен правильно. При разработке учреждений, которые относятся к категории медицинских, обязательно учитывают такие правила:

Использование экологически чистых и надежных материалов для отделки покрытия потолка, пола и стен, которые должны быть нетоксичными, а также соответствующими корпоративному стилю. Грамотное зонирование внутреннего пространства, что подразумевают размещение ресепшена, мест ожидания пациентов, кабинетов врачей, комнат для проведения медицинских процедур и так далее. Удобное расположение медицинской мебели, терапевтического и диагностического оборудования, которое не должно мешать свободному проходу пациентов и врачей.

В медицинских учреждениях, обслуживающих детей, дизайн выполняется в соответствующей тематике, где в отделке могут присутствовать изображения из популярных мультфильмов или детских фильмов.

Требования к качеству и типу отделочных материалов

Все материалы, которые применяются в отделке медицинских учреждений, должны соответствовать требованиями ГОСТа. Неукоснительно обязаны выдерживаться нормы СП 2.1.3678-20 (СанПина), которые устанавливают главные санитарно-эпидемиологические требования к медорганизациям. Все помещения в таких учреждениях делятся на определенные категории, к каждой из которых предъявляются свои требования:

асептические – кабинеты врачей и докторов;

«грязные» - сантехнические узлы, подсобные помещения;

комнаты общего типа - зона ресепшн, коридоры, залы для ожидания;

чистые - процедурные кабинеты.

Все отделочные материалы, применяемые в клиниках должны быть, водонепроницаемыми, гладкими и антистатичными, способными сохранять свою функциональность и красоту в течение длительного периода времени.

Выводы

Разработка дизайнерского проекта для медицинских учреждений – непростая задача, которая требует углубленных знаний, а также учета всех особенной планировки здания. Помимо отделки, особое внимание уделяется также системе освещения, вентиляции и кондиционирования. Всегда нужно помнить, что правильный дизайн создает приятное впечатление о клинике, формируя лояльность со стороны пациентов.



