Парень сходил на свидание с новой знакомой и получил неожиданное предложение
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Парень сходил на свидание с новой знакомой и получил неожиданное предложение

Парень сходил на свидание с новой знакомой и получил неожиданное предложениеПарень сходил на свидание и получил предложение присоединиться к сетевому бизнесу

Пользователь Reddit поделился историей о том, как сходил на свидание с новой знакомой и получил неожиданное предложение. Он рассказал, что на встрече девушка стала настаивать на том, чтобы он присоединился к сетевому бизнесу, в котором она работает.

«Я познакомился с девушкой в Tinder и общался с ней около недели. Она казалась очень веселой и общительной», — написал автор поста. Он добавил, что в итоге позвал ее на свидание и предложил выпить кофе. Девушка согласилась.

Первые 10 минут встречи, как отметил рассказчик, прошли отлично. «Я спросил ее, хочет ли она кофе, и она ответила, что уже пила его с утра. Это было странно, так как она знала, что идет на свидание в кофейню», — добавил он. Тогда парень пошел покупать кофе себе, а вернувшись, увидел за столиком еще одну девушку.

Новая знакомая сказала ему, что это ее коллега, из-за чего герой истории счел, что она не считает их встречу свиданием. Они начали задавать ему вопросы о работе и учебе и спросили, готов ли он выслушать их бизнес-план, чтобы ежемесячно зарабатывать много денег.

«Моя новая знакомая достала блокнот и начала объяснять, сколько денег я заработал бы, если бы нашел трех других человек, которые в свою очередь нашли бы еще трех», — рассказал автор публикации. Тогда он напрямую спросил, является ли эта бизнес-модель финансовой пирамидой, а их встреча — не свиданием. «Девушка ответила, что это свидание, но я оказался настолько крутым, что ей захотелось, чтобы я стал их партнером, а их бизнес-план — не пирамида, а многоуровневый маркетинг», — добавил он.

По словам рассказчика, он просидел там еще 15 минут, пока девушки объясняли ему, что он мог бы зарабатывать пять тысяч долларов в месяц, если бы привел в этот бизнес еще 100 человек. В итоге парень ушел со встречи, сообщив новым знакомым, что ему нужно отвести собаку к ветеринару. В заключение он добавил, что девушки выглядели недовольными из-за того, что героя не заинтересовало их предложение.

«Это не финансовая пирамида, это финансовая пирамида», — пошутил один из пользователей под постом. В комментариях некоторые пользователи отметили, что с ними происходили похожие ситуации. Многие также удивились тому, как много времени и усилий девушка затратила на то, чтобы привлечь нового партнера в бизнес.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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