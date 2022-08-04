Песков не исключил, что «Прямую линию» объединят с пресс-конференцией Путина

"Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным могут объединить с его большой пресс-конференцией и провести ближе к зиме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если вы помните, мы так делали. И неплохо кстати получилось. Может быть, объединим. Ну то есть пока окончательное решение не принято», — сказал представитель Кремля.

Последний раз телемост «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась 30 июня 2021 года и продлилась более трех с половиной часов.