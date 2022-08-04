Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Козы

Вадим Карасев

Нет людей, у которых бы не было недостатков. Рожденные в год Козы тоже имеют их, но помимо слабостей и проблемных черт характера, у них есть и сильные стороны. Обо всем этом пойдет речь в данной статье.

Если вы родились в 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 или в 2015 году, то вашим покровителем является Коза. Примерно 80% характера человека определяется животным-покровителем, а остальные 20% формируются той стихией, которая была актуальна в год вашего рождения. Ранее мы рассказывали о том, как узнать свою стихию по дате рождения.

Плюсы характера людей, рожденных в год Козы

Сильная вера в себя. Козы знают, что могут достичь очень многого. Эта особенность их характера с ними с самого рождения. Люди этого года рождения умеют отдавать себя полностью какому-то важному и интересному делу. Это позволяет им становиться успешными и богатыми людьми.

Мощное шестое чувство. Интуиция у Коз работает очень хорошо, но только в критических ситуациях. Эти люди всегда выходят сухими из воды, сохраняя себе нервы, деньги, время. Вселенная хранит их от опасности, что выражается в сильной интуиции. Возможно, это связано с чистой кармой, ведь в год этого животного рождаются люди, которые в предыдущих воплощениях были примером для подражания и поступали по совести.

Умение адаптироваться к новым условиям. Козы очень быстро принимают любые жизненные изменения — такие как расставание, развод, потерю работы и прочее. Они без промедления начинают искать способ вернуть себе радость жизни и желание окунуться в нечто новое. Также Козы очень легко адаптируются к новому коллективу, к новым реалиям.

Они умеют следовать правильным советам. Окружающие нас люди нередко советуют что-то неправильное, но Козы каким-то чудесным образом умеют выделять из всего многообразия рекомендаций и советов только те, которые действительно приносят им в будущем нечто хорошее. Возможно, тут замешана сильная интуиция, отмеченная выше.

Козы ненавидят спорить. Они не переваривают людей, которые пытаются любой ценой доказать свою правоту. Сами Козы же ни при каких обстоятельствах стараются не навязывать никому своего мнения. Если кто-то пытается втянуть их в агрессивную дискуссию, они быстро ретируются.

Умение находить подход к любому человеку. Если Коза встречает на своем пути важного человека. С которым им предстоит работать или общаться по каким-то важным вопросам. Они сделают всё для того, чтобы общение было результативным, простым и лишенным какого-либо негатива.

Минусы характера людей, рожденных в год Козы

Рассеянность и плохая память. Козы очень плохо запоминают новую информацию, особенно если она им не особо важна. Из-за этого им сложно начинать какие-то новые дела. Рассеянность Коз возведена в абсолют, поэтому они часто забывают про важные встречи, данные ранее обещания, так что не стоит обижаться на них из-за этого.

Внушаемость. Козам легко внушить что-то. Ими достаточно просто манипулировать, поскольку они прислушиваются абсолютно ко всему, что им говорят родственники или друзья. Ранее было отмечено, что у этих людей сильная уверенность в себе. Так вот единственное, что может ее пошатнуть — это вредные советы близких.

Завышенные ожидания. Козы вечно думают, что человек, которого они повстречали, от них без ума и хочет стать их лучшим другом или второй половинкой. Само собой, это часто не так. Завышенные ожидания разочаровывают Коз и причиняют им боль. Чтобы реже пребывать в состоянии негатива. Этим людям стоит избавиться от завышенных ожиданий и стать реалистами.

Непредсказуемость. Козы сами не знают, что скажут или сделают в следующую минуту. Они могут легко обидеть своими действиями близких людей, сделать кому-то больно неосторожным взглядом или шуткой. Также Козы не знают, чего хотят, поэтому могут сорваться куда-то среди ночи, либо, наоборот, пообещать встретиться, но в решающий момент остаться дома.