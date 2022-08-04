Почти половина иркутян копят на пенсию онлайн

За первое полугодие 2022 года иркутяне вложили в свою негосударственную пенсию с помощью индивидуальных пенсионных планов (ИПП) СберНПФ почти 50 миллионов рублей. Как показал анализ данных, чаще всего пенсионные планы подключают люди в возрасте 35-44 лет. 60% клиентов пополняют свои пенсионные счета ежемесячно.

Интерес к пенсионным продуктам СберНПФ у иркутян, несмотря на экономическую турбулентность, сохраняется: общее количество привлечённых средств по договорам ИПП за текущий период в Иркутске составило почти 50 миллионов рублей, на 20% больше, чем годом ранее. Сейчас индивидуальные пенсионные планы чаще всего открывают люди в возрасте 35-44 лет — их доля составляет 40% от общего количества клиентов СберНПФ. Число клиентов в возрасте 45-54 лет за последний год увеличилось — сейчас их 29% против 25% в первом полугодии 2021 года. 60% клиентов пополняют свои пенсионные счета ежемесячно. Еще 25% делают это раз в год, 15% — раз в квартал.

Почти половина иркутян предпочитают пополнять ИПП на цифровых площадках, без визитов в офис. Через приложение СберБанк Онлайн и сайт СберНПФ в первом полугодии 2022 года в Иркутске было привлечено почти 20 миллионов рублей. Цифровой формат удобен и для их регулярного пополнения. Например, в мобильном приложении СберБанк Онлайн есть возможность подключить автоплатёж. И с помощью этой опции в первом полугодии 2022 года клиенты пополняли свои счета в 3 раза чаще, чем за аналогичный период 2021 года.

ПАО Сбербанк