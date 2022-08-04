Подписчики Game Pass Ultimate получат большой бонус для Skate 3 в этом месяце
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Подписчики Game Pass Ultimate получат большой бонус для Skate 3 в этом месяце

Подписчики Game Pass Ultimate получат большой бонус для Skate 3 в этом месяце


Microsoft представила список игр для подписки Game Pass на первую половину августа, где не так много проектов. Но только играми компания не ограничится в этом месяце, как обычно, предложив игрокам с подпиской Game Pass Ultimate еще и дополнительные бонусы в виде перков.

В этом месяце, 11 августа, игрокам с подпиской Game Pass Ultimate станет доступен отличный бандл — набор Upgrade Bundle для игры Skate 3. Как известно, сейчас в разработке находится новая часть Skate, и издательство EA, совместно с Microsoft, решило поднять интерес к серии с помощью нового бонуса. Он включает в себя набор обновлений Skate Create, набор Maloof Money Cup 2010 NYC и скейт-парк Black Box Distribution.

Набор Upgrade Bundle для Skate 3 стоит $15, но игроки с Game Pass Ultimate получат его бесплатно уже 11 августа.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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