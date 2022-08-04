Праздник Трофим Бессонник 5 августа 2022 года богат интересными традициями, обрядами и запретами
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Праздник Трофим Бессонник 5 августа 2022 года богат интересными традициями, обрядами и запретами

Праздник Трофим Бессонник 5 августа 2022 года богат интересными традициями, обрядами и запретами

Православные верующие 5 августа почитают память святых Трофима и Феофила, а также еще 13 мучеников. В этот день существует много традиций, примет и запретов. Кроме того, наши предки особое значение придавали толкованию снов.

Традиции и обычаи дня Трофима Бессонника

Трофим, Феофил и с ними еще 13 мучеников проживали в те времена, когда правил император Диоклетиан, который преследовал всех, кто был приверженцем христианства. Когда над святыми состоялся суд, они отказались приносить жертву идолам, и были подвержены страшным пыткам, из которых выходили невредимыми, и тогда их лишили голов.


У праздника есть народное название – Бессонник, и это связано с тем, что именно в этот период время для отдыха совершенно не было, так как было много работы по хозяйству. В погожую погоду в этот день старались вставать до наступления рассвета и старались выполнить как можно больше работы. В августе также проходила жатва:

«Если идет работа, спать неохота».

В полдень никто из крестьян не работал, так как по поверьям именно в этот период оживляются полевые духи, которых называли полудницами, и они символизировали солнечный удар. Они представлялись светловолосыми девушками, и одеты они были в одежду светлых тонов.

Что можно и что нельзя делать 5 августа, в день Трофима Бессоника

В этот день есть дела, которые необходимо выполнять. Но существуют и такие, которые делать ни в коем случае нельзя.

Если девицы хотели стать более привлекательными и желанными для представителей противоположного пола, то должны с самого утра умыться соком калины. Также женщины пекли пироги из калины и малины, ведь эти ягоды обладают невероятно полезными свойствами.


Какие дела нельзя выполнять в день Трофима Бессонника:

  • парням, которые еще не состоят в отношениях, опасно ходить одним в лес, так как там русалки могут водить хороводы, и они могли лишить здоровья или защекотать до смерти;
  • нельзя в этот день предаваться лени, а наоборот, стоит постараться сделать как можно больше дел:
  • жадность также находится под запретом, и стоит помочь тем, кто в этом нуждается больше;
  • есть поверье, что человек проведет ближайшие 30 дней так, как был проведен этот день, и поэтому не стоит предаваться грусти.

В день Трофима Бессонника важно правильно истолковать значения снов и примет


Сновидение, которое приснилось в ночь с 4 на 5 августа, может исполниться точно так же, как и приснилось, и произойдет это совсем скоро. Но важно правильно его истолковать:

  • могут возникать конфликтные ситуации, если во сне был увиден хлеб, а особенно черствый;
  • может произойти неприятная встреча, если приснились болезни глаз;
  • человек увидел во сне сумасшествие — может в ближайшее время опозориться;
  • могут поступить сообщения с угрозами от представителей власти, если приснился океан;
  • долгая жизнь ждет человека, который во сне увидел гроб;
  • человек будет жить размеренно и спокойно, если увидел улитку;
  • прибыль можно ожидать в том случае, если снится возделывание грядок;
  • крепким будет здоровье у того, кому приснился медицинский сотрудник.

По приметам и поверья на 5 августа можно узнать следующее:

  • жаркая погода будет стоять в том случае, если в вечернее время туман внизу стелится;
  • спустя несколько дней можно ожидать дождливую погоду, если на небе виднеется большое количество звезд;
  • похолодание будет в том случае, если филин громко ухает.

Человек, который был рожден 5 августа, будет сильно часто влюбляться.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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