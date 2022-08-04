Приметы и суеверия подскажут, почему краснеют левое и правое ухо или сразу оба

С давних времен люди старались обращать внимание на разные знаки, которые выдает тело. Все знают о том, что если зачесался нос, то это либо к застолью, либо к драке. Но если начали гореть уши, то вскоре человека ждет дальняя дорога.

Почему могут краснеть и гореть уши

Если уши горят не по причине имеющегося недуга, то данное явление можно объяснить старой приметой. Раньше люди верили, что это не просто так.

Все знают о том, что если начали гореть уши, то кто-то думает или вспоминает о вас. Если гореть начали сразу два уха, то о человеке кто-то сильно думает, причем неизвестно, какие эти мысли на самом деле — хорошие или плохие.





Если гореть начало правое ухо, то это считается хорошим знаком. Если такое случилось внезапно, значит, вспоминают хорошее. В этот момент кто-то из близкого окружения хвалит вас или положительно отзывается. Чтобы понять, кто это может быть, стоит попробовать мысленно перебрать своих близких и знакомых.

Имеется еще один вариант, почему горит правое ухо: пришло время выполнять свое обещание, о котором вы позабыли.

Бывает также, что правое ухо чешется, когда кто-то ищет вас и не может найти адрес либо дозвониться.

Если горит левое ухо, то это нехороший знак. Вероятнее всего, о человеке плохо отзываются. Такое происходит, когда кто-то на него клевещет либо ругает. Не исключено, что против вас кто-то задумал что-то плохое, что может навредить.

Обсуждать в негативном ключе могут даже самые близкие люди или родственники. Не исключено, что они выражают свое недовольство некоторыми вашими поступками.

Иногда случается так, что начинают пылать сразу два уха. Приметы указывают, что кто-то усиленно думает о человеке и его мысли сопровождаются сильными эмоциями. Но понять, какой характер носят эти мысли, невозможно.

Имеется еще один вариант толкования покрасневших ушей — это предвещает скорую встречу с человеком, который сейчас сильно думает о вас.

Приметы про уши





Большие и плоские уши часто можно наблюдать у людей, которые склонны к изменам.

У законопослушных и педантичных людей, уши прижаты к голове. Верхняя их часть может даже касаться ее. Такие личности не стремятся высказывать свое личное мнение о той или иной ситуации.

У независимых и не склонных идти на поводу людей уши чаще всего оттопыренные. Если больше оттопырено правое ухо, то человека ждет независимость в бизнесе, а если левое — в творчестве.

Звон в ушах указывает на появление новостей. Если он слышен в правом ухе, значит, новости будут хорошими, а когда в левом — плохие.

Если уши начинают чесаться, следует ожидать смену погодных условий.

У спортсменов уши обычно имеют заострения в верхней части. Они еще бывают у расчетливых людей и у тех, которые во всем стараются найти какую-то выгоду.

Загнутые назад уши можно наблюдать у людей с низким социальным статусом, которым трудно найти себе работу.