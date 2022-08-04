Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн
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Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн

Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн


Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной в нарушении валютных правил и отмывании денег на сумму 2790 крор (более $350 млн).


«В одном из случаев WazirX использовала инфраструктуру базирующейся на Каймановых островах Binance. Все криптотранзакции между этими биржами не регистрировались», — пояснил изданию министр финансов Панкадж Чаудхари.


В другом случае платформа одобрила операции зарубежных пользователей по обмену криптовалют, в том числе с участием сторонних бирж.


В WazirX сообщили, что руководство неизвестно о каких-то претензиях регулятора в отношении соблюдения законодательства.


Напомним, впервые о расследовании касательно нарушения принадлежащей Binance биржи Закона об управлении иностранной валютой стало известно в июне 2021 года. 


Позднее СМИ уточнили, что власти изучают деятельность управляемых китайскими операторами приложений — часть денег якобы отмыли через биткоин-биржу.


В начале 2022 года платформу обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более $6 млн.


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# Экономика binance, индия, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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