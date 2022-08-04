Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн

Деятельность принадлежащей Binance криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии. Согласно The Economic Times, ведомство считает платформу причастной в нарушении валютных правил и отмывании денег на сумму 2790 крор (более $350 млн).

«В одном из случаев WazirX использовала инфраструктуру базирующейся на Каймановых островах Binance. Все криптотранзакции между этими биржами не регистрировались», — пояснил изданию министр финансов Панкадж Чаудхари.

В другом случае платформа одобрила операции зарубежных пользователей по обмену криптовалют, в том числе с участием сторонних бирж.

В WazirX сообщили, что руководство неизвестно о каких-то претензиях регулятора в отношении соблюдения законодательства.

Напомним, впервые о расследовании касательно нарушения принадлежащей Binance биржи Закона об управлении иностранной валютой стало известно в июне 2021 года.

Позднее СМИ уточнили, что власти изучают деятельность управляемых китайскими операторами приложений — часть денег якобы отмыли через биткоин-биржу.

В начале 2022 года платформу обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более $6 млн.

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