Работу в суровых условиях вознаграждают дополнительным отпуском за счет начальника

Участникам Российской антарктической экспедиции Трудовой кодекс гарантирует 44 дня оплачиваемого отдыха в плюс к основному отпуску. Те, кто трудятся в районах Крайнего Севера, могут рассчитывать на 24 дня. Две недели полагается пострадавшим от радиационных катастроф. Но перечень обладателей такой льготы гораздо обширнее. Кто еще имеет на нее право, выясняла «Парламентская газета».

Основания для дополнительного оплачиваемого отпуска перечислены в статье 116 Трудового кодекса. Это работа во вредных или опасных условиях, в российских представительствах за рубежом, особый характер деятельности, труд в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ненормированный график.

Оговариваются и профессии, которые позволяют на более длительный срок отойти от дел. Среди таких — спортсмены и тренеры, ветеринары и персонал, работающий с больными туберкулезом сельскохозяйственными животными. А еще — специалисты, которые лечат ВИЧ-инфицированных или контактируют с материалами, содержащими вирус, сотрудники подразделений особого риска, спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, те, кто оказывают психиатрическую помощь. Не забыты перенесшие лучевую болезнь в результате аварии на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк» и Семипалатинском полигоне, экипажи морских и воздушных судов.

На сколько дольше окажется стандартный отпуск в 28 календарных дней, зависит не только от категории, к которой принадлежит тот или иной сотрудник, но в ряде случаев от стажа и других факторов. Для работников воздушного транспорта, например, важен такой показатель, как налет часов. А спасателям отпуск рассчитывают по формуле: один день за 24 часа аварийно-спасательных работ, но не больше 15 суток.

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