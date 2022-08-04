Разработчики подвергают критике систему отзывов на Xbox в Microsoft Store

Вадим Карасев





В Microsoft Store у каждой игры есть отзыв, который можно оставить даже в том случае, если игру пользователь ни разу не запускал, но имеет ее, например, по Game Pass или Games With Gold. Система предполагает модерирование отзывов игроков, но его можно считать достаточно условным, учитывая массовое появление отзывов с нецензурной лексикой и различными оскорблениями.

Авторы игры Calico подвергли критике систему отзывов в Microsoft Store. Проект Calico стал одним из тех, которые можно забрать по Games With Gold. Игроки, которые забрали бесплатно игру, массово написали в отзывы в Microsoft Store много негатива, критикую не только самих разработчиков, но и Microsoft за предоставление подобных игр по Games With Gold — рейтинг игры снизился до единицы.

На это обратили внимание разработчики, которые в Twitter призвали игроков не читать отзывы в Microsoft Store, чтобы избежать потока негатива от сообщений игроков. Вместе с тем, разработчики Calico обратились к Microsoft с критикой их системы отзывов, попросив разобраться в ситуации. В итоге, массово накрученные негативные отзывы у игры в Microsoft Store были удалены.





Создатели Calico отметили, что они не являются единственной командой, которая столкнулась с подобной проблемой в Microsoft Store. По их словам, «это происходит и с другими играми», и разработчики Calico надеются, что Microsoft будет лучше модерировать отзывы, запрещая игрокам писать оскорбления.