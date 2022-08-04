Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
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Рената Литвинова намерена вернуться в Россию

Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Актриса Рената Литвинова эмигрировала в Европу. Артистка улетела в Париж вместе со своей подругой Земфирой еще пять месяцев назад. Актриса никак не объяснила свой отъезд, а в театр прислала справку о нездоровье. И для достоверности сделала несколько кадров в соцсети из больницы. Сейчас, судя по всему, со здоровьем у Ренаты Литвиновой все в порядке. Она активно участвует в фотосессиях модельера Демны Гвасалия, снялась у него в фильме, дописала сценарий и выпустила моноспектакль, с которым собралась гастролировать по Европе.
Вместе с тем, она не скрывает своего беспокойства по оставленной в России пожилой маме. А во время общения с подписчиками призналась, что тоскует по дому. Фолловер прямо спросил ее, не желает ли она приехать в Россию, на что Литвинова ответила: «Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться».
# Шоу-бизнес Литвинова Рената
По материалам: z-aya

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