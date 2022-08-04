Россиянам назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества
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Россиянам назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничества

Россиянам назвали самые распространенные схемы телефонного мошенничестваЭксперты «Яндекса» назвали распространенной схемой обмана звонок с уведомлением о выигрыше

Эксперты компании «Яндекс» и аналитического агентства А2:Research назвали самые распространенные за последние три месяца схемы телефонного мошенничества. К каким способам обмана злоумышленники прибегали чаще всего, специалисты рассказали в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам экспертов, самой популярной стала схема, согласно которой звонившие мошенники представлялись сотрудниками банка и сообщали жертвам о том, что они якобы получили запрос на перевод большой суммы денег с их банковских счетов. Уточняется, что с таким способом обмана столкнулись 28 процентов опрошенных.

Чуть меньше россиян — 23 процента — пожаловались на аферистов, которые пытались по телефону убедить жертв, что на их имя хотят оформить кредит. Еще одной распространенной схемой обмана по телефону эксперты «Яндекса» и А2:Research назвали звонок с уведомлением о крупном выигрыше — об этой схеме сообщили 17 процентов опрошенных.

Как стало известно специалистам, всего за последние три месяца с обманом по телефону сталкивались 70 процентов россиян. Чтобы обезопасить себя от аферистов, треть респондентов игнорируют звонки с неизвестных номеров, другая треть опрошенных используют специальное приложение, которое предупреждает их о том, что звонящий может быть мошенником, отметили эксперты.

Также сообщается, что 19 процентов россиян заносят номера, с которых им звонят злоумышленники, в черный список, а девять процентов, распознав мошенников, поддерживают с ними разговор, пытаясь вывести их на чистую воду. Еще четыре процента опрошенных сами пытаются обмануть аферистов, называя им неверные данные своей банковской карты.

Ранее специалист в области информационной безопасности Анатолий Лебедев перечислил правила общения с мошенниками по телефону. В частности, он посоветовал не вести разговор, если позвонивший задает вопросы, которые касаются личных данных.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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