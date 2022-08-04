Российские геймдизайнеры смогут поучаствовать в конкурсе от VK Play и Бумагогории
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Российские геймдизайнеры смогут поучаствовать в конкурсе от VK Play и Бумагогории

Российские геймдизайнеры смогут поучаствовать в конкурсе от VK Play и Бумагогории

Игровая площадка VK Play и Бумагогория запустили конкурс для разработчиков на создание игры по мотивам бумажного города Бумагогорска, сообщает пресс-центр "ВКонтакте".

Победитель получит 100 тысяч рублей и перспективы по доработке проекта с участием инвесторов. В последующем готова игра может войти в каталог VK Play. 


К участию в конкурсе допускаются как ПК, так и мобильные игры. К рассмотрению принимаются браузерные или клиентские ПК-проекты, free-to-play (допустимо наличие in-app платежей или рекламной монетизации), визуальный стиль игры должен быть выполнен в стилистике Бумагогории.

Напомним, Бумагогория — это проект 11-летнего Матвея из Нижнего Новгорода, который создал город из бумаги Бумагогорск и завел для проекта telegram-канал, в котором публикуются главные новости бумажного города.

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По материалам: uposters.ru

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