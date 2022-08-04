Российских водителей предупредили о новом способе мошенничества
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Российских водителей предупредили о новом способе мошенничества

Российских водителей предупредили о новом способе мошенничестваZecurion: россиянам начали звонить мошенники с просьбой оплатить проезд по платным дорогам

Аналитик компании Zecurion, специализирующейся на информационной безопасности, Мария Ефремова предупредила российских водителей о новом способе мошенничества. В беседе с «Газетой.Ru» она сообщила, что злоумышленники начали звонить автомобилистам и выманивать у них деньги под предлогом оплаты задолженности за проезд по платным дорогам.

Ефремова рассказала, что в зоне риска находятся водители, которые оплачивают проезд по платным дорогам постфактум. По словам эксперта, спустя некоторое время после использования платной дороги автомобилистам звонят мошенники и просят их оплатить проезд, чтобы избежать штрафа.

Чтобы погасить задолженность, злоумышленники предлагают перейти по мошеннической ссылке, которую они отправляют на почту или через мессенджер или социальные сети, отметила аналитик. Жертва переходит на сайт оплаты, вводит данные банковской карты, и тогда злоумышленники получают доступ к ее деньгам, добавила Ефремова.

Чтобы не стать жертвой аферистов, представитель Zecurion посоветовала водителям не оплачивать проезд по платным дорогам на нелегитимных ресурсах и не переходить по ссылкам для оплаты, которые им присылают в мессенджерах, соцсетях или на электронную почту.

Ранее в «Яндексе» предупредили россиян о новом способе мошенничества с помощью поддельного голосового помощника «Алиса». Они рассказали, что злоумышленники звонят жертвам и, используя фейковый голос «Алисы», предлагают быстро заработать деньги на бирже.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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