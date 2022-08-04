Российскую лайфстайл-блогершу задержали по подозрению в торговле оружием

Вадим Карасев

Спецназ задержал блогершу Софочку Ррр по подозрению в торговле оружием с Украины

Спецназ задержал российскую лайфстайл-блогершу из Белгорода Софочку Ррр (настоящее имя — София Везенцева) и ее мать Екатерину по подозрению в торговле оружием. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Правоохранители также планировали задержать молодого человека, с которым Везенцева состоит в отношениях, но ему удалось скрыться. По версии следствия, они покупали на черном рынке у граждан Украины оружие, а затем перепродавали его.

Издание предполагает, что Везенцева могла заподозрить, что ее планируют задержать, поскольку накануне попросила менеджера отменить всю рекламу в соцсетях. С 6 июля блогерша перестала выходить на связь, а в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на который подписано 56 тысяч человек, перестали появляться новые посты.

В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогерши и журналистки Вероники Белоцерковской. Ее обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России. В мае суд в Москве по ходатайству следствия заочно арестовал ее.