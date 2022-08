С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили взлом

На фоне объявления о приостановке депонирования и вывода средств с кошельков криптовалютной биржи ZB переместили цифровые активы на сумму $4,8 млн, сообщили аналитики PeckShield.

The total funds being transferred out from @ZBexchange are ~$4.8M and here is the detailed breakdown of tokens: https://t.co/uMpkvxtOAo pic.twitter.com/xo373Zyge1

Согласно Etherscan, средства переводят на адреса различных децентрализованных платформ. Сервис пометил несколько кошельков, как «причастные к взлому ZB». О хакерской атаке также сообщили специалисты CertiK. Сама компания не подтвердила и не опровергла эту информацию.

#CommunityAlert 🚨@ZBexchange have been hacked resulting in 2224 ETH (~ $3.6m) being transferred into the hackers wallet.



The funds are currently in EOA 0x2644 and will highly likely be sent to @TornadoCash



Busy week! pic.twitter.com/7oz9FIqhjx