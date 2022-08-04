С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили взлом
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С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили взлом

С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили взлом


На фоне объявления о приостановке депонирования и вывода средств с кошельков криптовалютной биржи ZB переместили цифровые активы на сумму $4,8 млн, сообщили аналитики PeckShield.



Согласно Etherscan, средства переводят на адреса различных децентрализованных платформ. Сервис пометил несколько кошельков, как «причастные к взлому ZB». О хакерской атаке также сообщили специалисты CertiK. Сама компания не подтвердила и не опровергла эту информацию.



2 августа криптобиржа приостановила возможность ввода и вывода средств. Команда сослалась на «сбой в работе нескольких ключевых приложений». 


Основанная в 2013 году ZB называет себя «самой безопасной биржей цифровых активов в мире». Платформа занимает 49 место в рейтинге CoinGecko с ежедневным объемом торгов около $1 млрд. 


Напомним, в начале августа неизвестные получили доступ к средствам владельцев кошельков на базе Solana, похитив миллионы долларов.


Команда проекта связала масштабный взлом с оператором приложения Slope. 

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По материалам: ForkLog

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