Segezha предупредит пожары в иркутских лесах
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Segezha предупредит пожары в иркутских лесах

Segezha предупредит пожары в иркутских лесах

Группа компаний Segezha Group* ведет противопожарные мероприятия по ранее установленному плану. Это строительство и реконструкции лесных дорог противопожарного назначения, создание минерализованных полос, обустройство зон отдыха в лесах. Кроме отдыхающих, виновниками лесных пожаров зачастую являются охотники, рыбаки, сборщики ягод, грибники, заготовители сена – обустроенные места отдыха позволяют лучше контролировать источники открытого огня.

Важным шагом здесь становится информирование населения – Segezha Group устанавливает крупноформатные плакаты и аншлаги противопожарной тематики. Летом в лесах Иркутской области, Нижнеилимского, Киренского и Усть-Кутского районов установят почти 400 таких аншлагов.

По данным МЧС, в 90% природных пожаров виноват человек. Размещение таких информирующих аншлагов на лесных участках является профилактикой нарушений противопожарных мер.

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По материалам: irk

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