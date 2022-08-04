Сильные молитвы на исполнение заветного желания
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Сильные молитвы на исполнение заветного желания

Сильные молитвы на исполнение заветного желания

Самые заветные желания обязательно исполнятся, если искренне верить и заручиться поддержкой Высших Сил. Сильные молитвы придадут уверенности и позволят быстро найти путь к личному счастью.


Общение с Высшими Силами дает не только веру, но и уверенность в завтрашнем дне. С помощью Господа каждый из нас сможет найти путь к счастью и обойти любые препятствия. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как с помощью молитв исполнить заветную мечту и не пойти ложным путем навязанных стереотипов.

Молитва Николаю Чудотворцу

Обращение к святителю Николаю поможет исполнить сокровенную мечту. Обратиться к нему можно как в церкви, так и перед домашним иконостасом.

«Святой Николай Чудотворец, угодник Господний, услышь молитву мою смиренную. Ты, не отказывающий в милости страждущим, утешение всем находящий, не оставь меня неуслышанным. Молю, помоги мне в исполнении мечты моей. Благослови меня на жизнь счастливую и не оставь чаяния мои без ответа. Аминь».

Молитва Господу на исполнение мечты


Господь слышит каждую молитву, обращенную к нему. Попросить у него исполнения заветного желания может каждый.

«Господь Всемогущий, услышь молитву раба твоего (имя). Обращаюсь к Тебе, Господи, с просьбой об исполнении мечты своей. Не гневись на меня, услышь мольбу мою и не оставь ее без внимания. Осчастливь меня, Господи, дай мне сил справиться с трудностями на пути к счастью своему. Аминь».

Молитва Богородице на исполнение желания

Обратиться с заветной просьбой можно и к Божией Матери. Искренняя просьба будет услышана, и заветное желание обязательно исполнится.

«Пресвятая Дева Мария, Господом благословенная, за грехи всего рода людского скорбящая, присно молящая пpи Небесах! Помоги мне в деле благом, не оставь просьбу мою без внимания. Исполни желание мое сокровенное, помоги цели достичь желанной. Ниспроси у Господа благословения, да укрой меня от зла любого, от взгляда алчного, от грехопадения. Аминь».

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По материалам: dailyhoro.ru

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