Сложность майнинга биткоина выросла на 1,74% — впервые за последние два месяца

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 1,74%, до 28,17 T. Показатель продемонстрировал положительную динамику впервые с начала июня 2022 года.

Данные: BTC.com.

За приблизительно двухнедельный период с предыдущего перерасчета средний хешрейт сети составил 201,43 EH/s. Согласно Glassnode, сглаженный 7-дневной скользящей средней показатель оценивается в 197 EH/S, что существенно ниже пикового значения от 11 июня (231 EH/S).

Данные: Glassnode.

В июле организация Bitcoin Mining Council представила отчет, согласно которому за последний год энергоэффективность майнинга выросла на 46%, а хешрейт увеличился на 137%.

Напомним, в июне 2022 года публичные майнинговые компании продали в общей сложности около 14 600 BTC — почти четверть своих резервов в первой криптовалюте.