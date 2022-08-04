Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн

Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн

Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли КвиннСоздатели фильма «Джокер 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн

Создатели второй части фильма «Джокер» подтвердили участие американской певицы и актрисы Леди Гаги. Об этом авторы сообщили в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), посвященном проекту.

В социальной сети опубликовали видео, на котором видны силуэты танцующей Леди Гаги и американского актера Хоакина Феникса, который играет главного героя, злодея Джокера. Помимо этого, в материале упоминается имя исполнительницы.

О том, что 36-летняя американская певица и актриса Леди Гага стала кандидаткой на роль Харли Квинн в новой части фильма «Джокер» стало известно в июне этого года.

Сообщается, что персонаж Квинн в сиквеле под названием «Джокер: Безумие на двоих» будет отличаться от персонажа, которого играла Марго Робби в двух частях «Отряда Самоубийц», а также спин-оффе.

Ранее стало известно, что фильм выйдет на экраны 4 октября 2024 года.

Съемки проекта стартуют в декабре. Сюжет картины не раскрывается. Известно, что действие развернется в психиатрической больнице города Аркхэм.

Психологический триллер «Джокер» вышел в 2019 году. Режиссером фильма выступил Тодд Филлипс, известный по картинам «Впритык», «Мальчишник в Вегасе» и «Борат». Собрав более 1 миллиарда долларов по всему миру, «Джокер» получил 11 номинаций на премию «Оскар», в двух из которых одержал победу. Хоакин Феникс получил награду за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучший оригинальный саундтрек.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Король Норвегии попал в больницу
Король Норвегии попал в больницу
Сложность майнинга биткоина выросла на 1,74% — впервые за последние два месяца
Сложность майнинга биткоина выросла на 1,74% — впервые за последние
Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн
Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн
Российскую лайфстайл-блогершу задержали по подозрению в торговле оружием
Российскую лайфстайл-блогершу задержали по подозрению в торговле
Им плевать на технику безопасности (15 фото)
Им плевать на технику безопасности (15 фото)
ОП РФ презентовала проект для бизнеса и регионов в области ESG
ОП РФ презентовала проект для бизнеса и регионов в области ESG
Байден снова сдал положительный тест на COVID-19
Байден снова сдал положительный тест на COVID-19
Праздник Трофим Бессонник 5 августа 2022 года богат интересными традициями, обрядами и запретами
Праздник Трофим Бессонник 5 августа 2022 года богат интересными
Екатерина Гусева поделилась редким фото с мужем в честь серебряной свадьбы
Екатерина Гусева поделилась редким фото с мужем в честь серебряной
Иосиф Пригожин раскритиковал поведение Лаймы Вайкуле
Иосиф Пригожин раскритиковал поведение Лаймы Вайкуле
Чулпан Хаматова не сможет сделать карьеру в Голливуде, уверен Шахназаров
Чулпан Хаматова не сможет сделать карьеру в Голливуде, уверен
Юлия Пересильд поделилась фото в купальнике с отдыха в Греции
Юлия Пересильд поделилась фото в купальнике с отдыха в Греции

Топ на сегодня

Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.08.2022 (15 фото)
Белый дом заранее попытался снизить риски от поездки Пелоси на Тайвань
Белый дом заранее попытался снизить риски от поездки Пелоси на Тайвань
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
В Совфеде поддержали запрет для чиновников владеть имуществом в странах НАТО
В Совфеде поддержали запрет для чиновников владеть имуществом в
Соучредительница Binance возглавит венчурное подразделение биржи
Соучредительница Binance возглавит венчурное подразделение биржи

Еще по теме

Леди Гага рассказала о желании завершить карьеру из-за проблем с психикой
По слухам: Леди Гага сыграет Харли Квинн в сиквеле "Джокера" с Хоакином Фениксом
Режиссер «Отряда самоубийц» снимет спин-офф о Харли Квинн, Женщине-кошке и Ядовитом плюще
Леди Гага больше не скрывает свой роман