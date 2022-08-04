Создатели Terraria планируют добавить в игру кроссплатформенный мультиплеер
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Создатели Terraria планируют добавить в игру кроссплатформенный мультиплеер

Создатели Terraria планируют добавить в игру кроссплатформенный мультиплеер


Terraria впервые вышла еще в 2011 году, и с тех пор проект продолжает развиваться, постоянно получая дополнения с новым контентом. Разработчики сделали очередной долгожданный анонс для игроков по планам на обновления Terraria — в игру хотят добавить кроссплатформенный мультиплеер.

Создатели Terraria в рамках интервью PC Gamer сообщили, что в планах у них реализовать в игре общий мультиплеер между всеми платформами: Xbox, Playstation, Switch, PC и мобильные устройства. Они пока не называются свои планы полноценным анонсом появления кроссплатформы в будущем, поскольку ожидают возможные проблемы с реализацией своей идеи, например, из-за сложностей с держателями платформ.

Когда в Terraria следует ожидать общего мультиплеера — не уточняется. Разработчики нацелены заняться реализацией данного функциональности после выхода обновления «Любимое дитя».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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