Спасатели нашли двух заблудившихся в лесу Шелеховского района пенсионерок

Вечером 3 августа на телефон спасения 112 поступил звонок с просьбой о помощи: две женщины, собирая грибы, заблудились в лесу в Шелеховском районе. К месту поиска, в район линии ЛЭП между железнодорожными станциями «Сосновый» и «Трудный», выехала группа спасателей на квадроциклах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Спасатели обследовали около пяти километров лесных дорог. Заблудившиеся постоянно находились на связи. Поиски завершились успехом: ночью женщин 1945 и 1942 годов рождения нашли и эвакуировали. Их в удовлетворительном состоянии доставили в Иркутск.

Обе женщины, подруги, сообщили спасателям, что всегда собирают грибы вместе и имеют большой опыт походов в лес. Спасатели отмечают, что чаще всего подобные спасательные операции приходится проводить именно в лесах Шелеховского района. И в очередной раз констатируют: даже многолетний опыт сбора грибов и ягод не помогает, если человек заблудился. Нужны знания ориентирования на местности. Кроме того, всегда необходимо иметь при себе заряженный мобильный телефон. Номер 112 доступен для экстренных вызовов даже там, где отсутствует покрытие сотовой связи.