Татьяна Васильева заявила, что российский шоу-бизнес ничего не потеряет с уходом Лаймы Вайкуле
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Татьяна Васильева заявила, что российский шоу-бизнес ничего не потеряет с уходом Лаймы Вайкуле

Татьяна Васильева заявила, что российский шоу-бизнес ничего не потеряет с уходом Лаймы Вайкуле
Актриса Татьяна Васильева жестко высказалась о певице. На днях Лайма Вайкуле выразила свое отношение ко всему происходящему в мире. Певица дала концерт в Паланге, а после вышла на сцену с украинским флагом. Также артистка отметила, что в Россию приезжать не собирается.
На этот счет высказалась актриса Татьяна Васильева. «Я вообще никогда в жизни ее не видела, поэтому меня, так сказать, ее поступок никак не интересует. Не большая потеря от того, что не будет ее концертов в России. Вообще нет потери. Не Шаляпин же», — цитируют Васильеву «Народные новости». Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал поступок Лаймы Вайкуле свинством и провокацией.
# Шоу-бизнес Васильева Татьяна
По материалам: z-aya

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