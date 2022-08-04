Татьяна Васильева заявила, что российский шоу-бизнес ничего не потеряет с уходом Лаймы Вайкуле

Актриса Татьяна Васильева жестко высказалась о певице. На днях Лайма Вайкуле выразила свое отношение ко всему происходящему в мире. Певица дала концерт в Паланге, а после вышла на сцену с украинским флагом. Также артистка отметила, что в Россию приезжать не собирается.На этот счет высказалась актриса Татьяна Васильева. «Я вообще никогда в жизни ее не видела, поэтому меня, так сказать, ее поступок никак не интересует. Не большая потеря от того, что не будет ее концертов в России. Вообще нет потери. Не Шаляпин же», — цитируют Васильеву «Народные новости». Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал поступок Лаймы Вайкуле свинством и провокацией.