Тонева: «Может быть, Алалыкина захотела бы вернуться в «Фабрику», потому что некому запрещать»
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Тонева: «Может быть, Алалыкина захотела бы вернуться в «Фабрику», потому что некому запрещать»

Тонева: «Может быть, Алалыкина захотела бы вернуться в «Фабрику», потому что некому запрещать»

В 2022 году легендарное шоу «Фабрика звезд» празднует юбилей. Ходят слухи, что в честь этого события группа «Фабрика» соберет всех участниц.


О том, что «Фабрика» может снова собраться сообщили в эфире нового шоу Яны Чуриковой. Гостями в студии стали Ирина Тонева, первая солистка коллектива, а также две новые девочки, которые примкнули к ней после ухода Саши Савельевой.

Во время эфира певицы пересматривали старые записи, вспоминали съемки и рассуждали о будущем. Так, Валерия Девятова, увидев кадры с заполненным «Олимпийским», похвалила солисток и вспомнила про то, что в группе изначально была и еще одна участница. «Маша Алалыкина такая счастливая. Самая счастливая из всех. Даже и не верится, что она ушла и от этого отказалась», — заявила певица в эфире.

Тема Маши Алалыкиной поднималась в студии и еще пару раз. И, судя по всему, у поклонников коллектива есть шанс когда-то увидеть ее на сцене. По неофициальной информации, планируется воссоединение коллектива и выступление всех участниц — правда, Ирина Тонева не стала подтверждать эту история, но затем тонко намекнула, что все возможно. Даже при участии Алалыкиной.

«Сейчас столько уже перепрошили вот здесь (показывает на голову), может быть, Маша захотела бы, потому что некому запрещать», — заявила певица в эфире шоу «Яна Чу».

Значит ли это, что Маша развелась с избранником и теперь готова вновь выйти к людям и рассказать о том, где пропадала эти дни? Пока непонятно. Ни Тонева, ни другие участницы не стали развивать эту тему.

Отметим, что Алалыкина была звездой первого сезона шоу «Фабрика звезд» и стала одной из солисток созданного коллектива «Фабрика». Певица два года проездила вместе с другими участницами по гастролям, но затем покинула группу. Она вышла замуж, родила ребенка, а затем приняла ислам. Есть слухи, что она уехала из России, по другим данным она живет в глухой деревне и не спешит общаться с прессой и кем-либо, кроме своей семьи.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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