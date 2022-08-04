"У тебя была всего одна работа", или 23 творения профессиональных рукопопов
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"У тебя была всего одна работа", или 23 творения профессиональных рукопопов

"У тебя была всего одна работа", или 23 творения профессиональных рукопопов

Каждая работа - это шанс проявить себя. Это путь к карьере. Некоторые люди отправляются в это путешествие с максимальной самоотдачей, отдавая все лучшее, что у них есть, совершая ошибки и учась на них, принимая решения как хорошие, так и плохие. 

Другие, похоже, выбирают совершенно другой подход. Они не только отказываются вкладывать себя в ту работу, которая у них есть, но и не очень заботятся о задаче, которая стоит перед ними на работе. Результаты часто попадают в любимый уголок Интернета, известный как субреддит “Одна работа”, в котором рассказывается о неудачах людей, у которых “была всего одна работа”, а теперь ее, скорее всего, нет.

1. В 1731 году Король Швеции послал таксидермисту своего любимого льва, который умер. Вот то, что было отправлено ему обратно. В настоящее время он выставлен в Официальной Королевской Резиденции

2. Надпись: "Осторожно, хрупкое!"

3. Как верить этой краске против плесени для стен, которая смогла заплесневела в своей оригинальной упаковке?

4. Установили кондиционер

5. Терроризирование детей обычным рисунком

6. И мне приходится смотреть на это безобразие весь день

7. Наземный персонал потянул не за ту ручку, и хвост Md-80 отвалился

8. Надпись "баббуны"

9. Начальника, я повесил наклейку с изображением гигантского бодибилдера на входную дверь

10. Надпись "Голубь"

11. Мастера своего дела

12. Интересно, что могло пойти не так?!

13. Магазин, который открыт 9 дней в неделю

14. Отличная работа!

15. И вот еще один криворукий рукопоп))

16. Бодрящий сидячий душ

17. А как же надпись "Открыты круглосуточно"?

18. Не та ориентация у экрана

19. Надпись на рекламе в метро в Париже :"Сделай первый шаг"

20. Мужчины нынче уже не те...

21. Пол в нашем подъезде

22. Кто-то точно спит на рабочем месте

23. Кран в моем гостиничном номере образует каскадный водопад

# Интересное
По материалам: Юмор

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