"У тебя была всего одна работа", или 23 творения профессиональных рукопопов
Сегодня, 01:50
Каждая работа - это шанс проявить себя. Это путь к карьере. Некоторые люди отправляются в это путешествие с максимальной самоотдачей, отдавая все лучшее, что у них есть, совершая ошибки и учась на них, принимая решения как хорошие, так и плохие.
Другие, похоже, выбирают совершенно другой подход. Они не только отказываются вкладывать себя в ту работу, которая у них есть, но и не очень заботятся о задаче, которая стоит перед ними на работе. Результаты часто попадают в любимый уголок Интернета, известный как субреддит “Одна работа”, в котором рассказывается о неудачах людей, у которых “была всего одна работа”, а теперь ее, скорее всего, нет.
1. В 1731 году Король Швеции послал таксидермисту своего любимого льва, который умер. Вот то, что было отправлено ему обратно. В настоящее время он выставлен в Официальной Королевской Резиденции
2. Надпись: "Осторожно, хрупкое!"
3. Как верить этой краске против плесени для стен, которая смогла заплесневела в своей оригинальной упаковке?
4. Установили кондиционер
5. Терроризирование детей обычным рисунком
6. И мне приходится смотреть на это безобразие весь день
7. Наземный персонал потянул не за ту ручку, и хвост Md-80 отвалился
8. Надпись "баббуны"
9. Начальника, я повесил наклейку с изображением гигантского бодибилдера на входную дверь
10. Надпись "Голубь"
11. Мастера своего дела
12. Интересно, что могло пойти не так?!
13. Магазин, который открыт 9 дней в неделю
14. Отличная работа!
15. И вот еще один криворукий рукопоп))
16. Бодрящий сидячий душ
17. А как же надпись "Открыты круглосуточно"?
18. Не та ориентация у экрана
19. Надпись на рекламе в метро в Париже :"Сделай первый шаг"
20. Мужчины нынче уже не те...
21. Пол в нашем подъезде
22. Кто-то точно спит на рабочем месте
23. Кран в моем гостиничном номере образует каскадный водопад
По материалам: Юмор