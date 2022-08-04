В Братске пенсионерка выпала из автобуса на дорогу из-за внезапно открывшихся дверей
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В Братске пенсионерка выпала из автобуса на дорогу из-за внезапно открывшихся дверей

В Братске пенсионерка выпала из автобуса на дорогу из-за внезапно открывшихся дверей

3 августа около 17:30 недалеко от остановки «Курчатова» на улице Мира в Братске у автобуса «ПАЗ» во время движения самопроизвольно открылась задняя дверь. Из-за этого 66-летняя пенсионерка, стоявшая на нижней ступени автобуса, выпала на проезжую часть. Ее доставили в больницу с различными травмами, сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Прокуратура Братска организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности организации пассажирских перевозок.

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По материалам: irk

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