В чем помогает Почаевская Божья Матерь, которую чтут 5 августа 2022 года, молитва

Одной из самых важных святынь, которая послана людям, является Почаевская икона Божьей Матери – чудотворный образ, связанный со многими удивительными явлениями и чудесами веры. Ежегодно ее почитают 5 августа. В 2022 году это пятница.

Особенности чудотворной иконы

На обычной липовой доске лик Пречистой Богородицы написан масляными красками в византийском стиле. Изначально святыня была покрыта сверху тоненькой пластиной из серебра, но по истечению времени она потерялась, и образ украсили ризой из мелких жемчужин.





На образе изображение Богоматери с Младенцем, которого Она держит на правой руке. Ноги и спина Христа прикрыты платком, правой рукой Он благословляет, а левую держит на плече Матери. Она склонила к Сыну голову, что является символом безграничной любви.

На той горе, где сейчас расположена Лавра, жили два инока. Однажды после молитвы пошел один из них на вершину горы и увидел там, словно объятую пламенем, стоявшую на камне Пречистую Богородицу. Монах позвал другого инока. А третьим свидетелем чудесного явления стал обычный пастух. Поднявшись на гору, они втроем стали прославлять Господа и Деву Марию.





После исчезновения этого явления, на том камне, где стояла Богородица, остался отпечаток Ее стопы. Он и ныне там, и всегда наполнен водой. Несмотря на то, что множество паломников набирают эту воду для исцеления, она чудесным образом появляется снова.

Сама же «Почаевская» икона Пресвятой Богородицы была подарена дворянке Анне Гойской, жившей недалеко от Почаева, митрополитом Неофитом. После того, как от лика стало исходить сияние, а брат Анны был исцелен молитвами, обращенными к образу Заступницы, Анна передала икону поселившимся на горе инокам.

В чем помогает Почаевская икона

Этот образ входит в перечень наиболее почитаемых народных святынь. Чаще всего молятся перед ним, чтобы избавиться от различных заболеваний, а также он помогает вразумить грешников.





Есть даже свидетельства, что он проявлял свою силу в ситуациях, когда человек попадал в плен и молил о поддержке.

Дни празднования:

21 сентября

5 августа





Молитва, которую читают пред иконой