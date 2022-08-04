В чем помогает Почаевская Божья Матерь, которую чтут 5 августа 2022 года, молитва
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В чем помогает Почаевская Божья Матерь, которую чтут 5 августа 2022 года, молитва

В чем помогает Почаевская Божья Матерь, которую чтут 5 августа 2022 года, молитва

Одной из самых важных святынь, которая послана людям, является Почаевская икона Божьей Матери – чудотворный образ, связанный со многими удивительными явлениями и чудесами веры. Ежегодно ее почитают 5 августа. В 2022 году это пятница.

Особенности чудотворной иконы

На обычной липовой доске лик Пречистой Богородицы написан масляными красками в византийском стиле. Изначально святыня была покрыта сверху тоненькой пластиной из серебра, но по истечению времени она потерялась, и образ украсили ризой из мелких жемчужин.


На образе изображение Богоматери с Младенцем, которого Она держит на правой руке. Ноги и спина Христа прикрыты платком, правой рукой Он благословляет, а левую держит на плече Матери. Она склонила к Сыну голову, что является символом безграничной любви.

На той горе, где сейчас расположена Лавра, жили два инока. Однажды после молитвы пошел один из них на вершину горы и увидел там, словно объятую пламенем, стоявшую на камне Пречистую Богородицу. Монах позвал другого инока. А третьим свидетелем чудесного явления стал обычный пастух. Поднявшись на гору, они втроем стали прославлять Господа и Деву Марию.


После исчезновения этого явления, на том камне, где стояла Богородица, остался отпечаток Ее стопы. Он и ныне там, и всегда наполнен водой. Несмотря на то, что множество паломников набирают эту воду для исцеления, она чудесным образом появляется снова.

Сама же «Почаевская» икона Пресвятой Богородицы была подарена дворянке Анне Гойской, жившей недалеко от Почаева, митрополитом Неофитом. После того, как от лика стало исходить сияние, а брат Анны был исцелен молитвами, обращенными к образу Заступницы, Анна передала икону поселившимся на горе инокам.

В чем помогает Почаевская икона

Этот образ входит в перечень наиболее почитаемых народных святынь. Чаще всего молятся перед ним, чтобы избавиться от различных заболеваний, а также он помогает вразумить грешников.


Есть даже свидетельства, что он проявлял свою силу в ситуациях, когда человек попадал в плен и молил о поддержке.

Дни празднования:

  • 21 сентября
  • 5 августа


Молитва, которую читают пред иконой

К Тебе, о Богомати, молитвенно притекаем мы, грешнии, чудеса Твоя, во святей лавре Почаевстей явленная, поминающе и о своих сокрушающеся прегрешениих. Вемы, Владычице, вемы, яко не подобаше нам, грешным, чесого просити, токмо о еже Праведному Судии беззакония наша оставити нам. Вся бо нами в житии претерпенная, скорби же, и нужды, и болезни, яко плоды падений наших прозябоша нам, Богу сия на исправление наше попущающу. Темже вся сия истиною и судом Своим наведе Господь на грешныя рабы Своя, иже в печалех своих к заступлению Твоему, Пречистая, притекоша и во умилении сердец к Тебе взывают сице: грехов и беззаконий наших, Благая, не помяни, но паче всечестнеи руце Твои воздвигши, к Сыну Твоему и Богу предстани, да люте содеянная нами отпустит нам, да за премногая неисполненная обещания наша лица Своего от рабов Своих не отвратит, да благодати Своея, спасению нашему пособствующия, от душ наших не отымет. Ей, Владычице, буди спасению нашему Ходатаица и, малодушия нашего не возгнушавшися, призри на стенания наша, яже в бедах и скорбех наших пред чудотворным Твоим образом возносим. Просвети умиленными помыслы умы наша, веру нашу укрепи, надежду утверди, любве сладчайший дар сподоби нас прияти. Сими убо, Пречистая, дарованьми, а не болезньми и скорбьми живот наш ко спасению да возводится, но, от уныния и отчаяния души наша ограждающи, избави нас, маломощных, от находящих на ны бед, и нужд, и клеветы человеческия, и болезней нестерпимых. Даруй мир и благоустроение жительству христианскому предстательством Твоим, Владычице, утверди Православную веру в стране нашей и во всем мире. Церковь Апостольскую и Соборную умалению не предаждь, уставы святых отец на веки непоколебимы сохрани и всех к Тебе притекающих от рова погибельнаго спаси. Еще же и ересию прельщенных братий наших или веру спасительную в греховных страстех погубивших паки ко истинней вере и покаянию приведи, да вкупе с нами, Твоему чудотворному образу покланяющеся, Твое предстательство исповедят. Сподоби убо нас, Пресвятая Госпоже Богородице, еще в животе сем победу истины Твоим заступлением узрети, сподоби нас благодатную радость прежде кончины нашея восприяти, якоже древле насельники Почаевския Твоим явлением победители и просветители агарян показала еси, да вси мы благодарным сердцем вкупе со Ангелы, и пророки, и апостолы, и со всеми святыми, Твое милосердие прославляюще, воздадим славу, честь и поклонение в Троице певаемому Богу Отцу, и Сыну, и Святому Духу, во веки веков. Аминь.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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