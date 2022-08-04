В Германии начали строительство трубопровода для СПГ-терминала
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В Германии начали строительство трубопровода для СПГ-терминала

В Германии начали строительство трубопровода для СПГ-терминалаВ немецком Вильгельмсхафене начали строительство трубопровода для СПГ-терминала

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии сообщило о начале строительства в стране трубопровода для соединения газохранилища с терминалом для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Вильгельмсхафене, который также находится в стадии строительства. Об этом ведомство написало в своем Twitter.

«Строительство СПГ-терминала в Вильгельмсхафене продолжается! Сегодня также был начат газопровод к хранилищу газа в Этцеле. Работа идет по плану», — говорится в сообщении. Отмечается, что ПГ-терминал должен быть введен в эксплуатацию до конца года.

Ранее немецкая газета Bild сообщала, что план министра экономики Германии Роберта Хабека по поставкам СПГ взамен российского находится на грани провала. Представитель Христианско-демократического союза Торстен Фрай выразил мнение, что данная стратегия не сможет заменить то количество газа, которое стране понадобится предстоящей зимой.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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