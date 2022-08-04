В город Кировск ЛНР доставили коммунальную технику от Иркутской области

Иркутская область передала Кировску Луганской Народной Республики специализированную коммунальную технику. После подписания соглашения о сотрудничестве губернатор Игорь Кобзев посетил Кировск и лично вручил ключи от современной спецтехники сотрудникам коммунальных предприятий города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Город получил илососную машину, самосвал, оснащенный краном-манипулятором КамАЗ, мусоровоз и малогабаритный погрузчик. Всего планируется передать 13 единиц техники.

Кроме того, в рамках визита делегация Иркутской области передала гуманитарную помощь для жителей города.



