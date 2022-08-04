В Госдуме обратились в прокуратуру для проверки продажи имущества Хаматовой, Галкина, Урганта
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В Госдуме обратились в прокуратуру для проверки продажи имущества Хаматовой, Галкина, Урганта

В Госдуме обратились в прокуратуру для проверки продажи имущества Хаматовой, Галкина, Урганта

Недавно ходили слухи о том, что некоторые известные персоны, покинувшие Россию, распродают в этой стране свою имущество. В частности, речь шла о Максиме Галкине и Чулпан Хаматовой. Звезды не спешат комментировать данную информацию.


Сегодня стало известно, что депутат Госдумы Иван Сухарев призвал прокуратуру проверить сделки Галкина, Хаматова и Ивана Урганта. Речь идет о продаже жилья и средств передвижения.

«В связи с этим, а также на основании материалов публикаций прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства», — говорится в письме Сухарева.

К слову, Ургант находится в России и даже продолжает вести здесь корпоративы, вот только его вечернее шоу на Первом канале пока временно прикрыто. Что касается Чулпан и Максима, то они почти полгода находятся за границей. Поначалу Галкин с женой Аллой Пугачевой и детьми выбрали для проживания Израиль, сейчас же звездное семейство наслаждается отдыхом в Юрмале. При всем при этом 46-летний шоумен активно гастролирует по всему миру и собирает полные залы.

Хаматова обосновалась в Латвии, сотрудничает с рижским театром. Недавно актриса призналась, что зарабатывает не столь большие деньги, к каким привыкла, живя в РФ.

«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово!» — откровенничала недавно Чулпан. По слухам, артистка собирается покорять Голливуд в Америке и даже наняла для этого агента. Вот только мало кто из коллег верит в ее успех в США.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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