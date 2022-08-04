В Госдуме призывают провести проверку Галкина, Хаматовой и Урганта на предмет уплаты ими налогов

С февраля 2022 года некоторые знаменитые личности неоднозначно высказывались о действиях российской власти. За такую позицию их осудили поклонники, концертные организаторы начали в спешном порядке отменять выступления таких артистов, а ведущие лишились своих мест на телевидении. Теперь депутаты Госдумы заинтересовались доходами оппозиционно настроенных артистов.





Депутат Иван Сухарев обратился к генеральному прокурору с призывом провести проверку в отношении Максима Галкина, Чулпан Хаматовой и Ивана Урганта. Как заявляет законодатель, всё чаще в прессе появляется информация, что оппозиционно настроенные артисты распродают свое имущество в России. Депутат хочет выяснить, все ли налоги уплачены, и если это не так, то привлечь виновных по всей строгости закона и заблокировать их счета.

«В связи с этим, а также на основании материалов публикаций прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства», — цитирует обращение Сухарева издание «RT».





Последнее особенно актуально для Ивана Урганта. По слухам, ведущий проживает в России. Хоть он и лишился своего шоу на Первом канале, но продолжает выступать на частных вечеринках и проводит корпоративы. Блокировка счетов, если таковая произойдет, сильно ударит по финансовому положению Урганта.

В отличие от Ивана, Галкину и Хаматовой опасаться нечего: они уже обустроились за рубежом. Так, по слухам, Галкин за одно выступление получает около 6 млн. рублей, и его график выступлений расписан до весны следующего года. Чулпан Хаматовой повезло меньше, но и она смогла устроить свою жизнь в одной из Балтийских стран.