В Госдуме призывают провести проверку Галкина, Хаматовой и Урганта на предмет уплаты ими налогов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В Госдуме призывают провести проверку Галкина, Хаматовой и Урганта на предмет уплаты ими налогов

В Госдуме призывают провести проверку Галкина, Хаматовой и Урганта на предмет уплаты ими налогов

В Госдуме призывают провести проверку Галкина, Хаматовой и Урганта на предмет уплаты ими налогов

С февраля 2022 года некоторые знаменитые личности неоднозначно высказывались о действиях российской власти. За такую позицию их осудили поклонники, концертные организаторы начали в спешном порядке отменять выступления таких артистов, а ведущие лишились своих мест на телевидении. Теперь депутаты Госдумы заинтересовались доходами оппозиционно настроенных артистов.



Депутат Иван Сухарев обратился к генеральному прокурору с призывом провести проверку в отношении Максима Галкина, Чулпан Хаматовой и Ивана Урганта. Как заявляет законодатель, всё чаще в прессе появляется информация, что оппозиционно настроенные артисты распродают свое имущество в России. Депутат хочет выяснить, все ли налоги уплачены, и если это не так, то привлечь виновных по всей строгости закона и заблокировать их счета.

«В связи с этим, а также на основании материалов публикаций прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства», — цитирует обращение Сухарева издание «RT».


Последнее особенно актуально для Ивана Урганта. По слухам, ведущий проживает в России. Хоть он и лишился своего шоу на Первом канале, но продолжает выступать на частных вечеринках и проводит корпоративы. Блокировка счетов, если таковая произойдет, сильно ударит по финансовому положению Урганта.

В отличие от Ивана, Галкину и Хаматовой опасаться нечего: они уже обустроились за рубежом. Так, по слухам, Галкин за одно выступление получает около 6 млн. рублей, и его график выступлений расписан до весны следующего года. Чулпан Хаматовой повезло меньше, но и она смогла устроить свою жизнь в одной из Балтийских стран.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Особенности дизайна медицинских учреждений
Особенности дизайна медицинских учреждений
Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн
Принадлежащую Binance индийскую биржу WazirX заподозрили в отмывании
В Госдуме призывают провести проверку Галкина, Хаматовой и Урганта на предмет уплаты ими налогов
В Госдуме призывают провести проверку Галкина, Хаматовой и Урганта на
Дочь Анны Плетневой Маруся станет новой солисткой группы "Винтаж" (2 фото + видео)
Дочь Анны Плетневой Маруся станет новой солисткой группы
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в эти выходные: 4-7 августа
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в эти выходные: 4-7
Российских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Российских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Сталина арестовали на Шри-Ланке
Сталина арестовали на Шри-Ланке
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного потока»
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного
Эксперты подтвердили утечку данных пользователей Solana-кошелька Slope. Схожий баг нашли в NEAR Wallet
Эксперты подтвердили утечку данных пользователей Solana-кошелька
WhatsApp оказался одной из самых часто используемых хакерами программ
WhatsApp оказался одной из самых часто используемых хакерами программ
Женский гороскоп на 5 августа 2022 года: каким знакам удастся справиться с внезапными трудностями
Женский гороскоп на 5 августа 2022 года: каким знакам удастся
Бывший концертный директор Софии Ротару объяснил, почему зрители не ходят на выступления Владимира Винокура
Бывший концертный директор Софии Ротару объяснил, почему зрители не

Топ на сегодня

Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого заболевания
Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.08.2022 (15 фото)
Белый дом заранее попытался снизить риски от поездки Пелоси на Тайвань
Белый дом заранее попытался снизить риски от поездки Пелоси на Тайвань
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Футбольный клуб «Оксфорд Сити» начнет продавать билеты за биткоин
Футбольный клуб «Оксфорд Сити» начнет продавать билеты за биткоин

Еще по теме

В Госдуме обратились в прокуратуру для проверки продажи имущества Хаматовой, Галкина, Урганта
Боярский попросил Генпрокуратуру проверить призывы штаба Навального отделить Петербург от России
Депутат Госдумы Виталий Милонов хочет создать списки "предателей Родины": что предлагает политик
В государственной думе инициируют проверку приложений, показывающих криминал романтичным