В каких продуктах искать коллаген и как правильно его принимать
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В каких продуктах искать коллаген и как правильно его принимать

В каких продуктах искать коллаген и как правильно его принимать

Коллаген часто называют «молекулой молодости». Организм человека способен производить необходимое количество коллагена самостоятельно. Но важно полноценно и разнообразно питаться, чтобы в рационе присутствовали молочная, мясная, рыбная продукция, овощи, фрукты, зелень, орехи.

Зачем организму коллагена

Коллаген – уникальный белок, который обеспечивает прочность тканей, отвечает за целостность мышц, органов, костей и всего организма. Вещество отвечает за подвижность всей системы, не давая «развалиться» ее составляющим.


С возрастом естественная выработка белка начинает снижаться. Это связано с окружающей средой, вредными привычками, стрессами и прочими негативными факторами. Чтобы не возникло проблем со здоровьем, нужно поддерживать содержание коллагена в организме на должном уровне.

В каких продуктах есть коллаген

Сбалансированное питание поможет получить дополнительный коллаген. Этот белок содержится в таких продуктах:

  • курятина;
  • костный бульон;
  • говядина;
  • желатин;
  • яичные белки;
  • рыба и морепродукты.

Коллаген будет синтезироваться, только если в организме есть вещества, которые участвуют в этом процессе. Это витамины А, D и Е. Для синтеза белка нужны также макро- и микроэлементы: медь, цинк, селен, кремний и сера. Такие вещества есть в фруктах и овощах, поэтому их содержание стоит увеличить в рационе.

Когда стоит принимать коллаген

Коллаген стоит принимать в следующих случаях:

  • для укрепления костной системы, мышечных тканей;
  • для улучшения вида кожи, волос и ногтей;
  • при нехватке этого белка в организме;
  • в целях профилактики преждевременного старения.

Препараты на основе коллагена имеют минимум противопоказаний:

  • период беременности и лактации;
  • гиперчувствительность к составным компонентам лекарственного препарата.

Лучше отказаться от приема людям, у которых имеются проблемы с метаболизмом аминокислот.

При использовании в лечебных или профилактических целях могут возникнуть следующие пробочные реакции:

  • аллергия, проявляемая кожными раздражениями (сыпь, крапивница, воспалительные реакции);
  • нарушение работы желудочно-кишечного тракта;
  • понижение кровеносного давления;
  • неприятный вкус в ротовой полости.

Как принимать коллаген

Коллаген в форме капсул самый удобный для использования. Лучше всего принимать капсулы в вечернее время перед сном. Взрослому человеку каждый день за раз нужно принять 3 капсулы. Продолжительность лечебного курса в среднем 30 дней. Более точный срок терапии может установить специалист.

Порошок можно разводить в жидкости или запивать водой. Допустимая доза на день – 10 г.

Гиалуроновую кислоту также называют «витамином молодости». Она необходима для красивой и упругой кожи. Если коллаген используется в омолаживающих целях, то лучше принимать его вместе с гиалуроновой кислотой.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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