В каких продуктах искать коллаген и как правильно его принимать
Коллаген часто называют «молекулой молодости». Организм человека способен производить необходимое количество коллагена самостоятельно. Но важно полноценно и разнообразно питаться, чтобы в рационе присутствовали молочная, мясная, рыбная продукция, овощи, фрукты, зелень, орехи.
Зачем организму коллагена
Коллаген – уникальный белок, который обеспечивает прочность тканей, отвечает за целостность мышц, органов, костей и всего организма. Вещество отвечает за подвижность всей системы, не давая «развалиться» ее составляющим.
С возрастом естественная выработка белка начинает снижаться. Это связано с окружающей средой, вредными привычками, стрессами и прочими негативными факторами. Чтобы не возникло проблем со здоровьем, нужно поддерживать содержание коллагена в организме на должном уровне.
В каких продуктах есть коллаген
Сбалансированное питание поможет получить дополнительный коллаген. Этот белок содержится в таких продуктах:
- курятина;
- костный бульон;
- говядина;
- желатин;
- яичные белки;
- рыба и морепродукты.
Коллаген будет синтезироваться, только если в организме есть вещества, которые участвуют в этом процессе. Это витамины А, D и Е. Для синтеза белка нужны также макро- и микроэлементы: медь, цинк, селен, кремний и сера. Такие вещества есть в фруктах и овощах, поэтому их содержание стоит увеличить в рационе.
Когда стоит принимать коллаген
Коллаген стоит принимать в следующих случаях:
- для укрепления костной системы, мышечных тканей;
- для улучшения вида кожи, волос и ногтей;
- при нехватке этого белка в организме;
- в целях профилактики преждевременного старения.
Препараты на основе коллагена имеют минимум противопоказаний:
- период беременности и лактации;
- гиперчувствительность к составным компонентам лекарственного препарата.
Лучше отказаться от приема людям, у которых имеются проблемы с метаболизмом аминокислот.
При использовании в лечебных или профилактических целях могут возникнуть следующие пробочные реакции:
- аллергия, проявляемая кожными раздражениями (сыпь, крапивница, воспалительные реакции);
- нарушение работы желудочно-кишечного тракта;
- понижение кровеносного давления;
- неприятный вкус в ротовой полости.
Как принимать коллаген
Коллаген в форме капсул самый удобный для использования. Лучше всего принимать капсулы в вечернее время перед сном. Взрослому человеку каждый день за раз нужно принять 3 капсулы. Продолжительность лечебного курса в среднем 30 дней. Более точный срок терапии может установить специалист.
Порошок можно разводить в жидкости или запивать водой. Допустимая доза на день – 10 г.
Гиалуроновую кислоту также называют «витамином молодости». Она необходима для красивой и упругой кожи. Если коллаген используется в омолаживающих целях, то лучше принимать его вместе с гиалуроновой кислотой.