В каких продуктах искать коллаген и как правильно его принимать

Коллаген часто называют «молекулой молодости». Организм человека способен производить необходимое количество коллагена самостоятельно. Но важно полноценно и разнообразно питаться, чтобы в рационе присутствовали молочная, мясная, рыбная продукция, овощи, фрукты, зелень, орехи.

Зачем организму коллагена

Коллаген – уникальный белок, который обеспечивает прочность тканей, отвечает за целостность мышц, органов, костей и всего организма. Вещество отвечает за подвижность всей системы, не давая «развалиться» ее составляющим.





С возрастом естественная выработка белка начинает снижаться. Это связано с окружающей средой, вредными привычками, стрессами и прочими негативными факторами. Чтобы не возникло проблем со здоровьем, нужно поддерживать содержание коллагена в организме на должном уровне.

В каких продуктах есть коллаген

Сбалансированное питание поможет получить дополнительный коллаген. Этот белок содержится в таких продуктах:

курятина;

костный бульон;

говядина;

желатин;

яичные белки;

рыба и морепродукты.

Коллаген будет синтезироваться, только если в организме есть вещества, которые участвуют в этом процессе. Это витамины А, D и Е. Для синтеза белка нужны также макро- и микроэлементы: медь, цинк, селен, кремний и сера. Такие вещества есть в фруктах и овощах, поэтому их содержание стоит увеличить в рационе.

Когда стоит принимать коллаген

Коллаген стоит принимать в следующих случаях:

для укрепления костной системы, мышечных тканей;

для улучшения вида кожи, волос и ногтей;

при нехватке этого белка в организме;

в целях профилактики преждевременного старения.

Препараты на основе коллагена имеют минимум противопоказаний:

период беременности и лактации;

гиперчувствительность к составным компонентам лекарственного препарата.

Лучше отказаться от приема людям, у которых имеются проблемы с метаболизмом аминокислот.

При использовании в лечебных или профилактических целях могут возникнуть следующие пробочные реакции:

аллергия, проявляемая кожными раздражениями (сыпь, крапивница, воспалительные реакции);

нарушение работы желудочно-кишечного тракта;

понижение кровеносного давления;

неприятный вкус в ротовой полости.

Как принимать коллаген

Коллаген в форме капсул самый удобный для использования. Лучше всего принимать капсулы в вечернее время перед сном. Взрослому человеку каждый день за раз нужно принять 3 капсулы. Продолжительность лечебного курса в среднем 30 дней. Более точный срок терапии может установить специалист.

Порошок можно разводить в жидкости или запивать водой. Допустимая доза на день – 10 г.

Гиалуроновую кислоту также называют «витамином молодости». Она необходима для красивой и упругой кожи. Если коллаген используется в омолаживающих целях, то лучше принимать его вместе с гиалуроновой кислотой.