В Китае назвали самое современное российское оружие в воздухе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Китае назвали самое современное российское оружие в воздухе

В Китае назвали самое современное российское оружие в воздухе

Лучшим российским оружием в воздухе китайское издание Sina назвало истребитель Су-35, получивший ракеты "воздух-воздух" Р-37М с самой большой дальностью полета.

"В настоящее время ракетой, которая передана американской армии и обладает самыми мощными характеристиками и наибольшей дальностью полета, является ракета класса "воздух-воздух" AIM-120C. Однако ее дальность составляет всего сто километров, поэтому в этой области США отстают от России".

Боевой самолет провел пусковые испытания ракеты, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны России к столетию 929-го Государственного летно-испытательного центра.


Напомним, что впервые Р-37М были установлены на истребители-перехватчики МиГ-31. Радиус действия ракеты превышает 200 км. Эти боеприпасы превосходят по размеру ракеты Р-27 и Р-77, которые также несут российские истребители. Боевая часть Р-37М весит 60 кг. 

Ракета "воздух-воздух" Р-37М

Тактико-технические характеристики ракеты Р-37М выглядят следующим образом: Длина — 4,06 м, диаметр — 0,38 м, размах крыльев — 0,72 м, размах рулей — 1,02 м. Стартовый вес — не более 510 кг. Вес боевой части — около 60 кг. Тип боевой части — осколочно-фугасная. Взрыватель — радиолокационный активный неконтактный и дублирующий его контактный взрыватель. Скорость Р-37М достигает 6М.

Сверхдальнобойная ракета Р-37М сделает из истребителя Су-35 охотника на самолеты-невидимки

В мае нынешнего года Military Watch внесло ракету Р-37М в перечень наиболее опасных боеприпасов воздушного боя. Ракеты назвали быстрейшей в классе "воздух-воздух". Перед этим издание заявило, что Су-35 являются самым боеспособным российским истребителем. Военные аналитики также заявили о существенных преимуществах Су-35 перед Су-27, используемыми ВВС Украины.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Эвелина Бледанс откровенно рассказала о своих детях
Эвелина Бледанс откровенно рассказала о своих детях
Татьяна Васильева заявила, что российский шоу-бизнес ничего не потеряет с уходом Лаймы Вайкуле
Татьяна Васильева заявила, что российский шоу-бизнес ничего не
Юлия Высоцкая из-за болезни отменяет спектакли
Юлия Высоцкая из-за болезни отменяет спектакли
Хирург рассказал, что произошло с Лаймой Вайкуле
Хирург рассказал, что произошло с Лаймой Вайкуле
Замок Максима Галкина разыгрывают в лотерею
Замок Максима Галкина разыгрывают в лотерею
Разработчики подвергают критике систему отзывов на Xbox в Microsoft Store
Разработчики подвергают критике систему отзывов на Xbox в Microsoft
Время обеда и музыкальной паузы
Время обеда и музыкальной паузы
Segezha предупредит пожары в иркутских лесах
Segezha предупредит пожары в иркутских лесах
В Китае назвали самое современное российское оружие в воздухе
В Китае назвали самое современное российское оружие в воздухе
Проведение концерта «Хит-парад СССР» в храме Христа Спасителя опровергли
Проведение концерта «Хит-парад СССР» в храме Христа Спасителя
Во Франции создадут должность посла по делам ЛГБТ
Во Франции создадут должность посла по делам ЛГБТ
Кремль назвал НАТО виновником напряженной ситуации в Европе
Кремль назвал НАТО виновником напряженной ситуации в Европе

Топ на сегодня

Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого заболевания
Мише Победаш из Иркутского района нужна помощь в лечении тяжелого
Ущерб Ozon от пожара на складе оценили в миллиарды рублей
Ущерб Ozon от пожара на складе оценили в миллиарды рублей
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.08.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 03.08.2022 (15 фото)
Белый дом заранее попытался снизить риски от поездки Пелоси на Тайвань
Белый дом заранее попытался снизить риски от поездки Пелоси на Тайвань
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию

Еще по теме

В России испытали сверхдальнобойную гиперзвуковую ракету
Истребитель Су-57 могут оснастить ракетой РВВ-МД
США создают новую ракету – аналог российского «абсолютного убийцы»
Ракета Astra успешно прошла испытания в Индии