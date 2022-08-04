В Китае назвали самое современное российское оружие в воздухе

Вадим Карасев

Лучшим российским оружием в воздухе китайское издание Sina назвало истребитель Су-35, получивший ракеты "воздух-воздух" Р-37М с самой большой дальностью полета.



"В настоящее время ракетой, которая передана американской армии и обладает самыми мощными характеристиками и наибольшей дальностью полета, является ракета класса "воздух-воздух" AIM-120C. Однако ее дальность составляет всего сто километров, поэтому в этой области США отстают от России".

Боевой самолет провел пусковые испытания ракеты, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны России к столетию 929-го Государственного летно-испытательного центра.

Напомним, что впервые Р-37М были установлены на истребители-перехватчики МиГ-31. Радиус действия ракеты превышает 200 км. Эти боеприпасы превосходят по размеру ракеты Р-27 и Р-77, которые также несут российские истребители. Боевая часть Р-37М весит 60 кг.

Ракета "воздух-воздух" Р-37М

Тактико-технические характеристики ракеты Р-37М выглядят следующим образом: Длина — 4,06 м, диаметр — 0,38 м, размах крыльев — 0,72 м, размах рулей — 1,02 м. Стартовый вес — не более 510 кг. Вес боевой части — около 60 кг. Тип боевой части — осколочно-фугасная. Взрыватель — радиолокационный активный неконтактный и дублирующий его контактный взрыватель. Скорость Р-37М достигает 6М.

Сверхдальнобойная ракета Р-37М сделает из истребителя Су-35 охотника на самолеты-невидимки

В мае нынешнего года Military Watch внесло ракету Р-37М в перечень наиболее опасных боеприпасов воздушного боя. Ракеты назвали быстрейшей в классе "воздух-воздух". Перед этим издание заявило, что Су-35 являются самым боеспособным российским истребителем. Военные аналитики также заявили о существенных преимуществах Су-35 перед Су-27, используемыми ВВС Украины.