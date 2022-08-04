В России оценили готовность США вернуться за стол переговоров по замене ДСНВ
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В России оценили готовность США вернуться за стол переговоров по замене ДСНВ

В России оценили готовность США вернуться за стол переговоров по замене ДСНВРоссийский сенатор Пушков: США готовы к переговорам по замене ДСНВ из-за уязвимости

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал желание США вернуться к переговорам с Россией о соглашении на смену Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), мнением он поделился в своем Telegram-канале.

По словам российского сенатора, в этой сфере Соединенные Штаты чувствуют себя уязвимыми. «США готовы вести переговоры только в одной сфере, где они ощущают себя уязвимыми. Ни в чем другом они не намерены менять свою политику», — оценил он действия американского руководства.

В среду, 3 августа, заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс сообщила, что США хотят вернуться за стол переговоров по соглашению на смену СНВ-3, как только Москва проявит добрую волю.

Согласно договору СНВ-3 от 2010 года, каждая из сторон может иметь не более 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

29 января 2021 года договор продлили еще на пять лет без изменений.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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