В России заявили о необходимости избегать конфликтов между ядерными державами

Вадим Карасев

Посол РФ в Японии Галузин: Москва призывает избегать конфликтов между ядерными державами

Посол РФ в Японии Михаил Галузин рассказал, что Москва считает необходимым прикладывать все усилия для того, чтобы избегать вооруженных конфликтов между ядерными державами. По его словам, Россия уверена в том, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому призывает не допускать, чтобы подобное рано или поздно произошло, сообщает РИА Новости.

«Твердо привержены постулату о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Более того, необходимо предотвратить любой вооруженный конфликт между ядерными державами. В целях создания предпосылок для дальнейшего ядерного разоружения открыты к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами», — заявил российский дипломат, подчеркнув, что подобный диалог обязательно должен учитывать интересы всех вовлеченных в него сторон.

Ранее представитель Белоруссии на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН пояснил, что страна не собирается изменять безъядерный статус. Он добавил, что выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием Минск сделал осознанно и не намерен менять позицию, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений.