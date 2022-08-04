В СК назвали версии причины пожара на складе Ozon
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В СК назвали версии причины пожара на складе Ozon

В СК назвали версии причины пожара на складе Ozon

Следственный комитет рассматривает несколько версий причины пожара на складе Ozon в Истре, в том числе неосторожное обращение с источниками тепла со стороны работников. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления по Московской области.

Здание склада в населенном пункте Петровское Истринского района Подмосковья загорелось 3 августа днем. Из помещения эвакуировали более тысячи человек, площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. В результате произошедшего погиб один человек, еще 13 пострадали. Открытое горение удалось ликвидировать.

«Рассматривается несколько версий причин возгорания, среди них: короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников», — сообщили в подмосковном главке СК.

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# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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