В США сообщили о подготовке Китая к «наступлению»

Вадим Карасев

Foreign Affairs: КНР планирует агрессивно отстаивать свои интересы из-за Украины и Тайваня

Китай считает, что США и Тайвань намеренно нагнетают региональную напряженность, напрямую связывая украинский конфликт с безопасностью острова, заявили специалист по азиатской безопасности Бонни Лин (Bonny Lin) и китаевед из Центра стратегических и международных исследований Джуд Бланшетт (Jude Blanchette), пишет американский журнал Foreign Affairs (FA).

Авторы статьи сообщили, что в начале специальной операции власти КНР высказывали свои мысли сдержанно. Спустя полгода Пекин определился со своей позицией, считают специалисты. «Китай предпочел бы, чтобы конфликт завершился несомненной победой России, но у него есть и другое пожелание: чтобы Соединенные Штаты и Европа истощили свои запасы военной техники и вооружений, поставляя их Украине», — говорится в статье.

По мнению специалистов, власти Китая пришли к выводу, что независимо от исхода конфликта, собственное внешнее окружение КНР стало намного опаснее. Аналитики указали, что США попытаются создать экономические, технологические и военные коалиции с целью сдерживания Китая.

«Китай считает, что Вашингтон и Тайбэй специально нагнетают региональную напряженность, напрямую связывая украинский конфликт с безопасностью Тайваня. А еще Пекин встревожен тем, что из-за усиления международной поддержки Тайваня будут сорваны его планы по воссоединению», — пишут Лин и Бланшет.

По их словам, Китай скоро «перейдет в наступление». Они добавили, что его внешняя политика все больше будет строиться на агрессивном отстаивании китайских интересов и поиске новых путей обретения глобальной власти.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что полное воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностью.