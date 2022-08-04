В США сообщили о подготовке Китая к «наступлению»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США сообщили о подготовке Китая к «наступлению»

В США сообщили о подготовке Китая к «наступлению»Foreign Affairs: КНР планирует агрессивно отстаивать свои интересы из-за Украины и Тайваня

Китай считает, что США и Тайвань намеренно нагнетают региональную напряженность, напрямую связывая украинский конфликт с безопасностью острова, заявили специалист по азиатской безопасности Бонни Лин (Bonny Lin) и китаевед из Центра стратегических и международных исследований Джуд Бланшетт (Jude Blanchette), пишет американский журнал Foreign Affairs (FA).

Авторы статьи сообщили, что в начале специальной операции власти КНР высказывали свои мысли сдержанно. Спустя полгода Пекин определился со своей позицией, считают специалисты. «Китай предпочел бы, чтобы конфликт завершился несомненной победой России, но у него есть и другое пожелание: чтобы Соединенные Штаты и Европа истощили свои запасы военной техники и вооружений, поставляя их Украине», — говорится в статье.

По мнению специалистов, власти Китая пришли к выводу, что независимо от исхода конфликта, собственное внешнее окружение КНР стало намного опаснее. Аналитики указали, что США попытаются создать экономические, технологические и военные коалиции с целью сдерживания Китая.

«Китай считает, что Вашингтон и Тайбэй специально нагнетают региональную напряженность, напрямую связывая украинский конфликт с безопасностью Тайваня. А еще Пекин встревожен тем, что из-за усиления международной поддержки Тайваня будут сорваны его планы по воссоединению», — пишут Лин и Бланшет.

По их словам, Китай скоро «перейдет в наступление». Они добавили, что его внешняя политика все больше будет строиться на агрессивном отстаивании китайских интересов и поиске новых путей обретения глобальной власти.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что полное воссоединение Китая с Тайванем является исторической неизбежностью.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Один из ранних инвесторов Terra запустит фонд для инвестиций в GameFi
Один из ранних инвесторов Terra запустит фонд для инвестиций в GameFi
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Подсчитан масштаб ухода иностранных ритейлеров из России
Прекрасная Ана де Армас показала новые кадры в образе Мэрилин Монро
Прекрасная Ана де Армас показала новые кадры в образе Мэрилин Монро
Иркутская область берет шефство над городом Кировск ЛНР
Иркутская область берет шефство над городом Кировск ЛНР
Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей: личный опыт режиссера
Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей:
В США сообщили о подготовке Китая к «наступлению»
В США сообщили о подготовке Китая к «наступлению»
Грант ожидает ухаживаний со стороны Натальи Александровой
Грант ожидает ухаживаний со стороны Натальи Александровой
Меркурий в Деве с 4 по 25 августа 2022 года: советы астрологов для каждого Знака Зодиака на этот период
Меркурий в Деве с 4 по 25 августа 2022 года: советы астрологов для
В «Газпроме» сочли невозможной поставку турбины для «Северного потока» в Россию
В «Газпроме» сочли невозможной поставку турбины для «Северного
DST Global и Softbank поддержали ИИ-стартап MarqVision в раунде на $20 млн
DST Global и Softbank поддержали ИИ-стартап MarqVision в раунде на
В США рассказали о «глубоком недоверии» между Байденом и Зеленским
В США рассказали о «глубоком недоверии» между Байденом и Зеленским
Эвелина Блёданс испугалась ЭКО
Эвелина Блёданс испугалась ЭКО

Топ на сегодня

Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
Константин Богомолов рассказал о русофобии за границей
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади
Юристы Ким Кардашьян потребовали отклонить иск о рекламе EthereumMax
Юристы Ким Кардашьян потребовали отклонить иск о рекламе EthereumMax
В России резко снизился спрос на новых сотрудников
В России резко снизился спрос на новых сотрудников

Еще по теме

«Память, молчи»: в США призвали россиян забыть о победе в Великой Отечественной войне
Политолог: США и Китай идут к «неизбежному столкновению»
Киеву надо искать союзников в Африке, — украинский эксперт (ВИДЕО)
Конфликт Запада и Китая из-за Тайваня обернется кошмарными последствиями