В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси

В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси«Хуаньцю шибао»: Китай может объявить экономическую войну Тайваню из-за визита Пелоси

Политики и представители деловых кругов Тайваня выразили обеспокоенность визитом спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на остров, пишет «Хуаньцю шибао».

Как рассказали бизнесмены и руководители, результатом посещения Пелоси острова может стать объявление Пекином «экономической войны» Тайбэю. «Председатель Новой партии Тайваня У Чэндянь подверг Пелоси критике за то, что она "нанесла вред Тайваню", а представители деловых кругов предупредили, что американцы не должны использовать Тайвань в качестве пешки», — говорится в статье.

Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа. Москва сочла визит явной провокацией Китая со стороны США. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с поездкой Пелоси на Тайвань.

Пелоси выступила с предложением расширять межпарламентские связи с Тайванем.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Создатели Terraria планируют добавить в игру кроссплатформенный мультиплеер
Создатели Terraria планируют добавить в игру кроссплатформенный
"Давным-давно не "жеребец": специалист заявила о неудовлетворенности молодой жены Петросяна
"Давным-давно не "жеребец": специалист заявила о
В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси
В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси
Alchemy заключила партнерство с проектом Astar на базе Polkadot
Alchemy заключила партнерство с проектом Astar на базе Polkadot
В Токмаке подняли флаг России
В Токмаке подняли флаг России
В каких продуктах искать коллаген и как правильно его принимать
В каких продуктах искать коллаген и как правильно его принимать
Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые вполне могут быть правдой
Заносчивая транжира или жертва травли? Слухи о Меган Маркл, которые
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Рената Литвинова намерена вернуться в Россию
Григорий Антипенко ждет пополнения семейства
Григорий Антипенко ждет пополнения семейства
Вера Брежнева после развода станет только сильнее, уверена известная певица
Вера Брежнева после развода станет только сильнее, уверена известная
Алла Пугачева осталась без шикарного автомобиля
Алла Пугачева осталась без шикарного автомобиля
Ксения Собчак едко высмеяла Алену Шишкову
Ксения Собчак едко высмеяла Алену Шишкову

Топ на сегодня

Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов
Хакеры взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Лошади
Юристы Ким Кардашьян потребовали отклонить иск о рекламе EthereumMax
Юристы Ким Кардашьян потребовали отклонить иск о рекламе EthereumMax
Arcane Research: цена биткоина нацелилась на отметку $27 000
Arcane Research: цена биткоина нацелилась на отметку $27 000
«Лицемерие зашкаливает!»: Лайма Вайкуле зарабатывает в РФ после плевка в адрес россиян
«Лицемерие зашкаливает!»: Лайма Вайкуле зарабатывает в РФ после

Еще по теме

МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань
Пелоси: США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню
Появились подробности визита Пелоси на Тайвань
Пелоси прибыла в парламент Тайваня