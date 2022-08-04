В Тайбэе рассказали о навредившей Тайваню Пелоси

Вадим Карасев

«Хуаньцю шибао»: Китай может объявить экономическую войну Тайваню из-за визита Пелоси

Политики и представители деловых кругов Тайваня выразили обеспокоенность визитом спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на остров, пишет «Хуаньцю шибао».

Как рассказали бизнесмены и руководители, результатом посещения Пелоси острова может стать объявление Пекином «экономической войны» Тайбэю. «Председатель Новой партии Тайваня У Чэндянь подверг Пелоси критике за то, что она "нанесла вред Тайваню", а представители деловых кругов предупредили, что американцы не должны использовать Тайвань в качестве пешки», — говорится в статье.

Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа. Москва сочла визит явной провокацией Китая со стороны США. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с поездкой Пелоси на Тайвань.

Пелоси выступила с предложением расширять межпарламентские связи с Тайванем.