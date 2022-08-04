В Токмаке подняли флаг России
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В Токмаке подняли флаг России

В Токмаке подняли флаг России

В городе Токмак Пологовского района Запорожской области сегодня, 3 августа, подняли флаг России, сообщает telegram-канал Пензенской области.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко в ходе визита в Пологовский район поручил доставить государственную символику РФ. Он же поручил поднять российский триколор.


Помимо Токмака, влаг России поднимут в других населенных пунктах Пологовского района.

"С нашей помощью жители Пологовского района смогут быстрее вернуться к мирной жизни. Там, где поднят российский флаг, он никогда не может быть сброшен", - отметил Мельниченко.

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По материалам: uposters.ru

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