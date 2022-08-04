В Усолье-Сибирском начали строить жилой комплекс для переселения из аварийного жилья
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В Усолье-Сибирском начали строить жилой комплекс для переселения из аварийного жилья

В Усолье-Сибирском начали строить жилой комплекс для переселения из аварийного жилья

В Усолье-Сибирском приступили к строительству первого в Иркутской области жилого комплекса в рамках решения о комплексном развитии территорий жилой застройки. Строительную площадку посетил министр строительства Иркутской области Александр Галкин, сообщает пресс-служба правительства региона. Новый жилой комплекс из одиннадцати многоквартирных домов построят на участке в границах улиц Коростова, Сеченова, Ватутина, Стопани в период с 2022 по 2024 годы.

Как отметил министра строительства, в три этапа расселят 7,45 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда. Из них 4,9 тысячи квадратных метров — на этапе 2022-2023 годов, оставшиеся — на этапе 2024 года.

В течение этой недели строители проведут земельные работы, на следующей приступят к устройству фундаментной плиты. Первую блок-секцию планируют ввести в эксплуатацию в марте 2023 года.

По данным министерства строительства Иркутской области, механизм комплексного развития территории – это новый формат оформления земельных участков под будущую застройку. В Иркутской области в 2021 году утверждена необходимая нормативная правовая база. Это позволяет подойти к развитию территории комплексно: обновить инженерные сети, работать во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями.

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По материалам: irk

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