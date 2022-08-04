"Вероятно, мне настолько не хватало любви": альфонс развел девушку на 2,5 миллиона рублей и пропал

Вадим Карасев

Визажист Даша Холодных рассказала такую историю, что теперь ей всю жизнь придется с опаской смотреть на мужчин. Девушка познакомилась с парнем по имени Александр во время путешествия в Непале.

Дарья успела хорошо заработать и отправилась покорять мир, но камнем преткновения стал этот самый Александр. По словам девушки, он украл у нее 13-14 тысяч долларов почти сразу после знакомства.

Холодных обнаружила пропажу сильно позже, когда прилетела в Москву ради пересадки до Колумбии. Она написала ему, но у Александра получилось снять с себя подозрения.



Я тут же написала Саше. Он сразу засуетился: сказал, что сейчас же поедет смотреть по всем камерам гостиницы, обзвонит такси, в которых мы были, сделает все возможное, чтобы найти мои деньги. Эта реакция сразу отвела все мои подозрения.

Даже не найдя пропажу, девушка все равно не перестала доверять ему. За деньги Дарьи он прилетел из Непала в Колумбию, обещая все вернуть. "Мысль о том, что мужчина ради меня готов пересечь полмира, стерла все границы между нами", — говорит Холодных.

Чтобы раньше времени не дать понять, что он альфонс, Александр осыпал Дарью и ее подруг подарками, платил в ресторанах. Однако, судя по всему, ее же деньгами, так как у него были только наличные.

Обманутая также купила ему часы за 120 000 рублей и мотоцикл, а взамен слушала обещания, что Александр скоро продаст машину и вернет все до копейки. Накапливающиеся вопросы не раз переходили в скандал, но альфонсу всегда удавалось заговорить зубы.

Он всячески пытался доказать, что любит меня, убеждал, что я для него самая лучшая и что я не могу подрывать наши отношения своим недоверием. Вероятно, мне настолько не хватало любви и заботы, что я велась на это раз за разом.

В какой-то момент у пары закончились все полтора миллиона рублей, на которые Холодных планировала жить полгода. Дашу еще продолжала греть надежда, что он все-таки продаст свою машину, но потом по его перепискам она поняла, что это обман. На самом деле он периодически отправлял деньги на погашение кредита за машину некой женщине.

Оказалось, что она тоже стала жертвой его обмана, а всего таких афер он уже провернул десятки. Ситуация сильно ударила по психологическому здоровью Дарьи, у нее начались проблемы с кожей и тошнота. Она рассказала свою историю матери Александра, а та призналась, что сама стала жертвой сына: он зависим от азартных игр и взял на нее кредит в миллион, пропав с деньгами.



Альфонса до сих пор не задержали, хотя девушка пошла в полицию, когда узнала всю правду. По словам обманутой, он находится в Турции и до сих пор иногда пишет и сыплет обещаниями.

"Все, чего я хочу теперь, — сделать все возможное, чтобы больше никто от него не пострадал, и он не остался безнаказанным", - закончила свой рассказ изданию Super Дарья Холодных.

