"Весело записывал подводки": Урганта заметили в Останкино за работой над новым проектом

Вадим Карасев

Поклонники 44-летнего телеведущего Ивана Урганта переживают, что его уже на протяжении долгого времени нет на отечественном телевидении. Как выяснилось, популярный телеведущий наконец готовится порадовать своих фанатов и работает над новым проектом в Останкино.

Свежей информацией о деятельности Ивана Урганта поделился с подписчиками в своем Telegram-канале писатель и публицист Захар Прилепин.



Позавчера, говорят, в коридорах Останкино Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе. Думаю, ютуб-проект. Вернее, ничего не думаю. Просто вот рассказали. Пусть всем будет хорошо. У Корсы звание Героя России, у Вани новый проект.

При этом Захар Прилепин не стал скрывать отвращения, которое он испытывает сейчас к некоторым российским звездам.

"Как мне говорят иногда: чего теперь, всем сдохнуть из-за твоего Донбасса? Нет, конечно. Пусть все живые живут. Тем более, что есть мёртвые живее живых, и живые - мертвее мёртвых. Всё это так. Но всё равно подташнивает иногда", - заключил писатель.



До этого актриса Лариса Бравицкая также говорила, что Ургант готовит новый проект. "Он вернулся и тихой сапой работает над новым форматом своего шоу. На государственном телеканале", - заявляла артистка.

Урганта накануне застукали на частной вечеринке в Питере

В Сети появилось видео, на котором Иван Ургант работает ведущим на корпоративе в Петербурге.

"Ургант нарасхват на частных вечеринках. На этот раз выступил в любимом Питере. Штанишки по-прежнему коротенькие", - отметил Telegram-канал "Немалахов".