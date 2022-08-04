"Весело записывал подводки": Урганта заметили в Останкино за работой над новым проектом
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"Весело записывал подводки": Урганта заметили в Останкино за работой над новым проектом

"Весело записывал подводки": Урганта заметили в Останкино за работой над новым проектом

Поклонники 44-летнего телеведущего Ивана Урганта переживают, что его уже на протяжении долгого времени нет на отечественном телевидении. Как выяснилось, популярный телеведущий наконец готовится порадовать своих фанатов и работает над новым проектом в Останкино.

Свежей информацией о деятельности Ивана Урганта поделился с подписчиками в своем Telegram-канале писатель и публицист Захар Прилепин.


Позавчера, говорят, в коридорах Останкино Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе. Думаю, ютуб-проект. Вернее, ничего не думаю. Просто вот рассказали. Пусть всем будет хорошо. У Корсы звание Героя России, у Вани новый проект. 

При этом Захар Прилепин не стал скрывать отвращения, которое он испытывает сейчас к некоторым российским звездам.

"Как мне говорят иногда: чего теперь, всем сдохнуть из-за твоего Донбасса? Нет, конечно. Пусть все живые живут. Тем более, что есть мёртвые живее живых, и живые - мертвее мёртвых. Всё это так. Но всё равно подташнивает иногда", - заключил писатель.

До этого актриса Лариса Бравицкая также говорила, что Ургант готовит новый проект. "Он вернулся и тихой сапой работает над новым форматом своего шоу. На государственном телеканале", - заявляла артистка.


Урганта накануне застукали на частной вечеринке в Питере

В Сети появилось видео, на котором Иван Ургант работает ведущим на корпоративе в Петербурге.

"Ургант нарасхват на частных вечеринках. На этот раз выступил в любимом Питере. Штанишки по-прежнему коротенькие", - отметил Telegram-канал "Немалахов".

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По материалам: uposters.ru

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