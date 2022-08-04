Винника оставили во французской тюрьме до выдачи Греции
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Винника оставили во французской тюрьме до выдачи Греции

Винника оставили во французской тюрьме до выдачи Греции


Россиянин Александр Винник продолжит находиться во французской тюрьме до момента его выдачи властям Греции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Апелляционного суда Парижа.


Решение фактически стало формальным, поскольку о результатах рассмотрения его досье объявили накануне, 3 августа.


Ранее американские власти отозвали направленный в 2020 году запрос на экстрадицию россиянина из Франции. 


Напомним, Александра Винника задержали в Греции в 2017 году по подозрению в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e. Одновременно с этим власти США конфисковали домен BTC-e.


Впоследствии греческий суд удовлетворил запрос на выдачу Винника по требованию сразу трех стран — США, России и Франции. В декабре 2019 года Минюст Греции принял решение о последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и РФ.


В начале 2020 года Винника экстрадировали из Греции во Францию. Там его приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу 100 000 евро. Защита пыталась обжаловать решение, однако суд оставил приговор в силе.

# Экономика btc, александр винник, суд, франция, новости
По материалам: ForkLog

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