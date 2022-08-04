Во Франции создадут должность посла по делам ЛГБТ
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Во Франции создадут должность посла по делам ЛГБТ

Во Франции создадут должность посла по делам ЛГБТПремьер Франции Борн заявила, что власти создадут должность посла по делам ЛГБТ

Власти Франции приняли решение создать должность посла по делам ЛГБТ-сообщества. Об этом заявила премьер-министр страны Элизабет Борн, передает РИА Новости.

«Посол по делам сообщества ЛГБТ будет назначен до конца года», — заявила Борн во время визита в центр поддержи ЛГБТ в Орлеане. По ее словам, для строительства новых центров поддержки ЛГБТ правительство выделит три миллиона евро.

На сегодняшний день во Франции работают 35 центров поддержки людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

4 августа стало известно, что правительство Германии позволит гражданам менять свой пол раз в год без физических изменений в организме. Теперь самостоятельно менять пол можно будет с 14 лет. Для этого необходимо будет пройти процедуру перерегистрации. По словам министра по делам семьи ФРГ Лизы Паус, новый закон улучшит жизнь трансгендеров.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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